Dor no olho após esportes: por que um sintoma agudo pode esconder um dano permanente invisível

Imaginar o momento em que uma partida de piquelbol se transforma em uma urgência médica pode parecer distante para a maioria dos praticantes. No entanto, um relato publicado na revista científica BMJ Case Reports traz à tona um cenário real e preocupante: uma mulher de meia-idade que sofreu um impacto direto da bola no olho esquerdo durante um jogo e acabou desenvolvendo glaucoma traumática, uma condição que exige acompanhamento vitalício.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Усталость глаз от экрана

O caso ilustra uma tendência que acompanha a explosão popular do esporte nos Estados Unidos e, recentemente, na Europa. Embora o piquelbol seja reconhecido como uma atividade acessível e dinâmica, a combinação de fatores mecânicos e fisiológicos pode transformar um acidente esportivo em um dano permanente à visão, especialmente entre atletas que não utilizam proteção ocular adequada.

O impacto e a reação imediata do organismo

A paciente descrita no artigo não possuía histórico de hipertensão, diabetes ou outras condições vasculares prévias que pudessem complicar o quadro. Durante a partida, sem óculos de proteção, ela foi atingida diretamente no olho esquerdo. Os sintomas iniciais foram alarmantes: dor aguda, visão turva e intensa fotofobia, a intolerância à luz que frequentemente sinaliza irritação ocular significativa.

Na avaliação inicial, os médicos identificaram a queda acentuada da acuidade visual e o aumento anormal da pressão intraocular. Mais alarmante ainda foi a presença de sangue na câmara anterior do olho, espaço entre a córnea e a íris. Esse acúmulo de sangue, conhecido como hifema, é considerado uma emergência oftalmológica, pois o sangue pode obstruir a saída do líquido intraocular, elevando ainda mais a pressão interna.

Aqui reside um ponto crucial que separa o sinal imediato do risco futuro: o hifema é o evento agudo, mas a glaucoma é a consequência crônica possível. A pressão alta dentro do olho, se não for controlada adequadamente ou se houver dano estrutural nas vias de drenagem, pode começar a comprometer o nervo óptico. Diferente de outros tipos de glaucoma, onde o envelhecimento e fatores genéticos desempenham papéis de destaque, aqui o trauma mecânico é o gatilho primário.

Complicações tardias e a realidade do diagnóstico

Após o atendimento de emergência e a estabilização do quadro, a paciente foi liberada. Contudo, duas semanas depois, os sintomas de dor e nebulosidade visual retornaram com intensidade maior. A pressão intraocular permaneceu elevada, exigindo ajustes na terapia medicamentosa.

Três meses após a lesão, exames revelaram dano orgânico ao nervo óptico e uma perda visual persistente. O diagnóstico final foi de glaucoma por recessão de ângulo, um subtipo de glaucoma traumática. Mesmo com intervenção cirúrgica, a recuperação completa não foi possível. Os médicos alertaram a paciente para o risco elevado de desenvolvimento de catarata, a possibilidade de progressão da glaucoma e a necessidade de exames oftalmológicos regulares para o resto da vida.

Esse desfecho demonstra que a resolução da dor aguda não significa a resolução do risco. O dano ao sistema de drenagem do olho pode ser sutil ou progressivo, exigindo vigilância constante para evitar que a pressão danifique irreversivelmente as fibras do nervo óptico.

Por que o piquelbol exige cautela especial

Os autores do caso clínico explicam que a biomecânica do piquelbol apresenta fatores de risco específicos que distinguem este esporte de outras modalidades de raquete. O campo é menor, os jogadores estão mais próximos uns dos outros e da rede, e a velocidade de reação é alta. Além disso, as raquetes tecnológicas atuais permitem acelerar a bola a mais de 96 km/h (60 mph).

Não se trata de sugerir que o esporte é inegavelmente perigoso, mas de reconhecer que a energia transferida no impacto é significativa. A literatura médica registra outros casos de lesões oculares em quadras de piquelbol, o que indica um padrão de incidência. Especialistas enfatizam a necessidade de padrões de segurança oficiais e, principalmente, o uso de óculos de proteção especializados, prática comum em esportes como badminton e tênis de mesa, mas frequentemente ignorada no piquelbol recreativo.

Para quem pratica ou pretende começar, a mensagem central não é o medo, mas a informação: o uso de equipamentos de proteção não é apenas uma recomendação, mas uma barreira contra consequências que podem ir muito além da dor passageira. Qualquer impacto ocular deve ser avaliado por um oftalmologista, e a comunicação individualizada com o médico assistente é essencial para determinar a necessidade de exames de rastreio e o plano de acompanhamento adequado ao caso.