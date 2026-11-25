Índice calculado aponta risco cardíaco antes do diagnóstico de diabetes

Muitas vezes, a sensação de cansaço ou a preocupação com o diabetes surgem apenas quando a glicose já está visivelmente alta. No entanto, há um processo que ocorre silenciosamente antes disso: a resistência à insulina, condição em que o corpo perde eficiência na utilização desse hormônio. Um estudo recente, publicado no The Annals of Family Medicine, sugere que esse estado pré-diabético pode estar intimamente ligado a um maior risco de problemas cardíacos, mesmo em pessoas que até então eram consideradas saudáveis.

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A pesquisa analisou dados do estudo longitudinal chinês CHARLS (China Health and Retirement Longitudinal Study), que acompanhou 6.901 adultos entre 2011 e 2018. Um detalhe crucial para a interpretação dos resultados é que, no início do acompanhamento, nenhum dos participantes tinha diagnóstico de diabetes ou de doenças cardiovasculares. Ou seja, a observação focou na transição para a doença, não no seu agravamento em quem já era portador.

Um novo olhar sobre os números existentes

Tradicionalmente, medir a sensibilidade à insulina exige procedimentos complexos. Os pesquisadores deste estudo, porém, utilizaram um índice calculado (e-IS), derivado de exames de rotina que já fazem parte do acompanhamento médico regular. Combinando dados estatísticos clássicos com algoritmos de aprendizado de máquina, a equipe buscou verificar a capacidade de previsão desse marcador.

Os resultados apontaram uma dependência direta: quanto menor a sensibilidade calculada à insulina, maior era a probabilidade de eventos cardiovasculares, como doença isquêmica do coração e derrames. Durante o período de observação, 1.083 participantes apresentaram algum desses incidentes.

Além disso, os autores identificaram mecanismos subjacentes que explicam parte dessa relação. Os dados sugerem que a resistência à insulina influencia o risco cardíaco parcialmente através de processos inflamatórios no organismo (contribuindo cerca de 3% para o efeito) e por alterações na função renal (contribuindo cerca de 5%). O estudo também indicou que o índice e-IS apresentou uma precisão superior na previsão de riscos em comparação com o índice TyG (triglicerídeos e glicose), outro marcador popular.

O que isso significa na prática clínica

A principal relevância médica dessa descoberta reside na possibilidade de detecção precoce. Se o índice e-IS ajudar a identificar pacientes em risco antes do surgimento do diabetes ou dos primeiros sintomas clínicos de doença cardíaca, a janela para intervenção preventiva se amplia. Como o cálculo se baseia em dados já disponíveis, sua adoção na prática clínica poderia permitir que mudanças no estilo de vida ou ajustes terapêuticos ocorressem em um estágio em que as alterações no corpo ainda são reversíveis.

É fundamental, contudo, manter a cautela entre a correlação observada no estudo e a prescrição automática para todos os pacientes. A adequação de novos exames ou tratamentos deve ser sempre discutida com o médico assistente, que poderá avaliar o contexto individual de cada pessoa, seus sintomas e histórico familiar, para definir a conduta mais segura e eficaz.