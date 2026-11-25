O Brasil se prepara para entrar na vanguarda de uma pesquisa complexa: o desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra tipos de câncer vinculados ao vírus Epstein-Barr (EBV). Diferente das vacinas preventivas, como a da gripe, o foco aqui é a imunoterapia - tentar "treinar” o sistema imunológico de pacientes que já possuem tumores para que eles próprios combatam a doença.
A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o A. C.Camargo Cancer Center, a Universidade de Oxford e a Associação Brasileira de Pesquisa em Câncer (ABPC), com a possível participação da Fiocruz. A expectativa é que os ensaios clínicos com seres humanos comecem no primeiro semestre de 2027, embora esse cronograma dependa do sucesso das etapas laboratoriais e regulatórias.
O vírus Epstein-Barr é extremamente comum — estima-se que mais de 90% dos adultos mundiais sejam portadores. Na maioria das vezes, ele permanece latente ou causa quadros leves, como a mononucleose. No entanto, em circunstâncias específicas e dependendo de fatores genéticos e imunológicos, o EBV pode induzir transformações malignas nas células.
O objetivo das vacinas é explorar justamente essa característica. Se o tumor expressa proteínas do vírus, ele deixa uma "assinatura” molecular. A vacina atua como um guia, sinalizando para os linfócitos T (as células de elite do sistema imune) que aquelas células específicas são inimigas e devem ser destruídas.
O projeto não aposta em uma única fórmula, mas em duas plataformas tecnológicas com níveis de maturidade diferentes:
É fundamental distinguir o entusiasmo científico da realidade clínica atual. No momento, estamos no campo do desenvolvimento pré-clínico. O que foi observado em animais é um indício promissor, mas não uma garantia de cura para humanos.
A primeira fase dos testes no Brasil (Fase ½) contará com cerca de 30 pacientes. O objetivo primordial desta etapa não é medir a cura, mas sim a segurança, a tolerabilidade e a imunogenicidade (se a vacina realmente provoca a resposta imune esperada). Sinais de atividade antitumoral serão observados, mas conclusões definitivas sobre eficácia só virão em fases posteriores e com grupos maiores.
Além disso, as vacinas não surgem para substituir a quimioterapia ou radioterapia, mas possivelmente para atuar em conjunto com elas ou para reduzir recidivas. Não há, até agora, evidências que permitam a substituição dos tratamentos convencionais.
Um ponto crítico da pesquisa é a análise de tumores de pacientes brasileiros. A expressão de proteínas virais pode variar geograficamente. Portanto, os pesquisadores investigarão se os alvos moleculares definidos em Oxford são os mesmos encontrados nos cânceres no Brasil, ajustando as fórmulas se necessário.
Os tumores que poderão ser alvo, desde que confirmem a associação com o EBV, incluem:
Em suma, o projeto representa um salto na autonomia tecnológica do Brasil em imunoterapia, mas o caminho entre o laboratório e o leito do paciente ainda é longo e rigorosamente condicionado aos resultados dos próximos ensaios clínicos.
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O processo exige sete horas de espera, sendo o intervalo final em temperatura ambiente essencial para a maleabilidade sem romper as dobras de gordura.