Imunoterapia em testes: Oxford e Camargo preparam vacinas para cânceres latentes no Brasil

O Brasil se prepara para entrar na vanguarda de uma pesquisa complexa: o desenvolvimento de vacinas terapêuticas contra tipos de câncer vinculados ao vírus Epstein-Barr (EBV). Diferente das vacinas preventivas, como a da gripe, o foco aqui é a imunoterapia - tentar "treinar” o sistema imunológico de pacientes que já possuem tumores para que eles próprios combatam a doença.

Photo: commons.wikimedia.org by Mateus Figueiredo, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Biologist studying cancer 01

A iniciativa é fruto de uma cooperação entre o A. C.Camargo Cancer Center, a Universidade de Oxford e a Associação Brasileira de Pesquisa em Câncer (ABPC), com a possível participação da Fiocruz. A expectativa é que os ensaios clínicos com seres humanos comecem no primeiro semestre de 2027, embora esse cronograma dependa do sucesso das etapas laboratoriais e regulatórias.

A ciência por trás do alvo: O vírus Epstein-Barr

O vírus Epstein-Barr é extremamente comum — estima-se que mais de 90% dos adultos mundiais sejam portadores. Na maioria das vezes, ele permanece latente ou causa quadros leves, como a mononucleose. No entanto, em circunstâncias específicas e dependendo de fatores genéticos e imunológicos, o EBV pode induzir transformações malignas nas células.

O objetivo das vacinas é explorar justamente essa característica. Se o tumor expressa proteínas do vírus, ele deixa uma "assinatura” molecular. A vacina atua como um guia, sinalizando para os linfócitos T (as células de elite do sistema imune) que aquelas células específicas são inimigas e devem ser destruídas.

Duas tecnologias, caminhos distintos

O projeto não aposta em uma única fórmula, mas em duas plataformas tecnológicas com níveis de maturidade diferentes:

ChAdOx2-EBVvax (Adenovírus): Desenvolvida em Oxford, utiliza um adenovírus modificado (que não se replica) para carregar as instruções dos antígenos do EBV. Esta via está mais avançada: testes em modelos animais mostraram redução de tumores e maior sobrevida. O desafio agora é observar se essa eficácia se traduz para a biologia humana.

Desenvolvida em Oxford, utiliza um adenovírus modificado (que não se replica) para carregar as instruções dos antígenos do EBV. Esta via está mais avançada: testes em modelos animais mostraram redução de tumores e maior sobrevida. O desafio agora é observar se essa eficácia se traduz para a biologia humana. mRNA-EBVvax (RNA mensageiro): Utiliza a tecnologia que ficou famosa com as vacinas de Covid-19, onde nanopartículas lipídicas entregam o código genético para que o próprio corpo produza as proteínas do vírus e gere a resposta imune. Esta plataforma está em fase inicial e ainda requer ajustes de composição e estudos pré-clínicos.

Onde termina a evidência e começa a expectativa

É fundamental distinguir o entusiasmo científico da realidade clínica atual. No momento, estamos no campo do desenvolvimento pré-clínico. O que foi observado em animais é um indício promissor, mas não uma garantia de cura para humanos.

A primeira fase dos testes no Brasil (Fase ½) contará com cerca de 30 pacientes. O objetivo primordial desta etapa não é medir a cura, mas sim a segurança, a tolerabilidade e a imunogenicidade (se a vacina realmente provoca a resposta imune esperada). Sinais de atividade antitumoral serão observados, mas conclusões definitivas sobre eficácia só virão em fases posteriores e com grupos maiores.

Além disso, as vacinas não surgem para substituir a quimioterapia ou radioterapia, mas possivelmente para atuar em conjunto com elas ou para reduzir recidivas. Não há, até agora, evidências que permitam a substituição dos tratamentos convencionais.

Personalização para a realidade brasileira

Um ponto crítico da pesquisa é a análise de tumores de pacientes brasileiros. A expressão de proteínas virais pode variar geograficamente. Portanto, os pesquisadores investigarão se os alvos moleculares definidos em Oxford são os mesmos encontrados nos cânceres no Brasil, ajustando as fórmulas se necessário.

Os tumores que poderão ser alvo, desde que confirmem a associação com o EBV, incluem:

Linfomas (Burkitt, Hodgkin, Difuso de grandes células B, células T e NK);

Doenças linfoproliferativas pós-transplante;

Câncer gástrico associado ao EBV.

Em suma, o projeto representa um salto na autonomia tecnológica do Brasil em imunoterapia, mas o caminho entre o laboratório e o leito do paciente ainda é longo e rigorosamente condicionado aos resultados dos próximos ensaios clínicos.