Portugal disponibiliza testes gratuitos de VIH até 30 de novembro

Até 30 de novembro, Portugal disponibiliza testes gratuitos e confidenciais para VIH, hepatites e outras infecções em todo o país, no âmbito da Semana Europeia de Testes de Outono. A Direção-Geral da Saúde lembra que muitas infecções permanecem assintomáticas por longos períodos e recomenda o exame mesmo na ausência de sintomas, pois o diagnóstico precoce permite tratamento mais rápido e reduz o risco de transmissão. Os testes rápidos estão acessíveis em centros de saúde e organizações comunitárias; os locais podem ser consultados no site da DGS.

De acordo com o Instituto Nacional de Saúde, mais da metade dos diagnósticos ainda ocorre em fase avançada, sobretudo entre pessoas acima de 50 anos. No ano passado foram identificados 997 novos casos, e a taxa de detecção permanece entre as mais altas da União Europeia. O Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças registra que os casos de gonorreia entre jovens quase triplicaram nos últimos anos e reforça a importância do uso correto de proteção.

A campanha se estende até o fim do outono, véspera do Dia Mundial da Luta contra a Aids, em 1º de dezembro.

Se a adesão for maior entre pessoas acima de 50 anos, onde mais da metade dos diagnósticos tardios se concentra, o volume de testes poderá antecipar detecções em um grupo que responde menos a campanhas anteriores, desde que os locais de atendimento mantenham capacidade de acolhimento e encaminhamento imediato.