Portugal vive contradição no VIH: diagnósticos tardios atingem migrantes e idosos apesar das metas

Portugal apresenta um cenário paradoxal no combate ao VIH. Se, por um lado, os números oficiais indicam que o país antecipou metas internacionais, por outro, a realidade do terreno revela grupos que continuam a cair nas falhas do sistema de diagnóstico precoce.

Photo: Wikimedia Commons by Wambui Mash, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тест на ВИЧ/сифилис

De acordo com o relatório epidemiológico de 2025, elaborado pela Direção Geral da Saúde (DGS) e pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), foram notificados 961 novos casos de infeção por VIH, dos quais 916 foram diagnosticados em território nacional. O perfil mais frequente de novos diagnósticos concentra-se em homens, na faixa etária dos 25 aos 29 anos, residentes na Grande Lisboa — região que alone concentra 36,9% dos novos casos. Um detalhe relevante é que a maioria destes novos diagnósticos ocorreu em pessoas nascidas no estrangeiro (59,3%), com forte incidência de cidadãos provenientes da América Latina (81,1%), embora a maioria tenha indicado Portugal como o provável local de contágio.

No papel, Portugal celebra um marco significativo: o cumprimento antecipado das metas da ONUSIDA para 2030, conhecidas como "95-95-95". Com base numa população estimada de 51 386 pessoas com VIH, os dados mostram que 95% conhecem o seu diagnóstico, 97,9% estão em tratamento e 96,1% atingiram a supressão virológica. Estes números sugerem que, quem já está dentro do sistema de saúde, recebe a assistência necessária para controlar a doença.

Contudo, o problema reside em quem ainda não entrou no sistema ou entra demasiado tarde. O relatório alerta para o facto de 59,8% dos novos casos serem assintomáticos e, mais grave ainda, de 52,5% dos diagnósticos terem sido tardios. Esta falha no acesso precoce ao diagnóstico não afeta todos da mesma forma: é particularmente acentuada em pessoas com 50 ou mais anos (onde 74,5% dos diagnósticos são tardios) e em homens com transmissão heterossexual (63,6%).

A via de transmissão sexual predomina em 97,9% dos casos, dividindo-se quase equitativamente entre a transmissão heterossexual (57,9%) e a transmissão entre homens que fazem sexo com homens (56,2%). A gravidade do diagnóstico tardio reflete-se no número de óbitos (112 registados em 2025) e nos 175 novos casos de SIDA, onde a pneumocistose foi a patologia definidora mais comum.

Para mitigar estas disparidades, os técnicos do relatório defendem que não basta manter a estrutura atual; é necessário reforçar ações de rastreio dirigidas especificamente a populações mais vulneráveis ou menos abrangidas pelas campanhas habituais: homens heterossexuais mais velhos, migrantes e jovens GBHSH.

No que toca ao esforço de rastreio em 2025, foram realizados 748 520 testes em cuidados primários e hospitais, além de 72 586 testes rápidos em estruturas de proximidade (com uma taxa de reatividade de 1,7%). Curiosamente, assistiu-se a uma redução na dispensação de auto-testes (3 704 unidades), a primeira vez que este indicador desce desde a implementação da medida. Por outro lado, houve um aumento de 15% no acesso à Profilaxia de Exposição (PEP), com 8 834 pessoas a ter recorrido a este recurso preventivo durante o ano.