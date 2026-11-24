Câncer de mama agressivo avança: biossimilar aprovado no Brasil amplia opções terapêuticas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) publicou, no Diário Oficial da União, a Resolução 4.517/2026, que introduz novas opções terapêuticas e amplia indicações para o tratamento oncológico no Brasil. O destaque é a aprovação do Hertuzo (pertuzumabe), destinado ao combate de subtipos específicos de câncer de mama, além da expansão do uso do Imfinzi (durvalumabe) para casos de câncer de bexiga.

Hertuzo: Alvo na proteína HER2 e a via do biossimilar

O Hertuzo é indicado para pacientes com tumores HER2-positivos. Para entender a relevância disso, é preciso compreender o mecanismo: o HER2 é uma proteína que, quando produzida em excesso, atua como um acelerador do crescimento celular descontrolado, tornando o câncer mais agressivo. O pertuzumabe atua bloqueando essa via de sinalização.

A Anvisa aprovou o fármaco para duas frentes principais:

Estágios iniciais: Utilizado tanto na terapia neoadjuvante (antes da cirurgia, para reduzir tumores localmente avançados, inflamatórios ou com mais de 2 cm) quanto na adjuvante (após a cirurgia, para mitigar o risco de recidiva). Em ambos os casos, o uso deve ser combinado com trastuzumabe e quimioterapia.

Utilizado tanto na terapia neoadjuvante (antes da cirurgia, para reduzir tumores localmente avançados, inflamatórios ou com mais de 2 cm) quanto na adjuvante (após a cirurgia, para mitigar o risco de recidiva). Em ambos os casos, o uso deve ser combinado com trastuzumabe e quimioterapia. Casos metastáticos ou recorrentes não ressecáveis: Indicado para pacientes que ainda não passaram por tratamento anti-HER2 ou quimioterapia para metástase, sendo administrado em conjunto com trastuzumabe e docetaxel.

Um ponto técnico crucial é que o Hertuzo não foi aprovado como um medicamento inédito, mas como um biossimilar do Perjeta. Isso significa que a aprovação seguiu a Via de Desenvolvimento por Comparabilidade (RDC 55/2010). Na prática, a Anvisa não reavaliou todos os ensaios clínicos de eficácia do zero, mas sim a similaridade do Hertuzo em relação ao produto de referência em termos de qualidade, segurança e imunogenicidade.

A chegada de biossimilares é estratégica para a saúde pública, especialmente considerando que o câncer de mama é a neoplasia mais comum entre mulheres brasileiras (excluindo pele não melanoma), com uma estimativa de 78.610 novos casos anuais para o período 2026-2028, segundo o Inca.

Imfinzi: Nova estratégia para câncer de bexiga músculo-invasivo

A resolução também expandiu a indicação do Imfinzi (durvalumabe). O foco agora são adultos com câncer de bexiga músculo-invasivo — aquele que já rompeu a camada muscular da parede do órgão, aumentando drasticamente o risco de disseminação e mortalidade.

O ponto chave aqui é a seleção do paciente: a indicação é voltada especificamente para quem não pode receber quimioterapia à base de cisplatina ou que recusou esse tratamento. O protocolo aprovado consiste em:

Uso associado ao enfortumabe vedotina antes da cirurgia. Administração de durvalumabe em monoterapia após a cistectomia radical (remoção total da bexiga e linfonodos adjacentes).

Esta ampliação atende a uma parcela crítica de pacientes, já que cerca de 25% a 30% dos diagnósticos de câncer de bexiga já ocorrem no estágio músculo-invasivo, com uma previsão de 13.110 novos casos anuais no Brasil entre 2026 e 2028.