Portugal: Comissão de combate à fraude propõe monitorização automática da despesa do SNS

Passado um ano desde a sua criação, a Comissão de Combate à Fraude no Serviço Nacional de Saúde (SNS) reporta a existência de constrangimentos operacionais que condicionam a sua eficácia. Num relatório liderado pelo juiz Carlos Alexandre, o órgão identifica a ausência de acesso a dados detalhados da despesa, a carência de recursos humanos e a falta de meios tecnológicos próprios como os principais obstáculos à sua missão.

De acordo com o documento, a impossibilidade de aceder a dados de despesa no Conselho de Ministros — é classificada como uma limitação "crítica". A Comissão sublinha que a fragilidade na rastreabilidade dos dados impede a realização de uma análise de risco robusta, dificultando tanto a prevenção como a identificação de casos concretos de fraude nas principais áreas de gasto do SNS.

No plano estrutural, a Comissão funciona atualmente com apenas quatro dos seis membros permanentes previstos. O relatório detalha a inexistência de pessoal de apoio administrativo, a ausência de dotação orçamental própria e a falta de uma plataforma de receção de denúncias, cuja implementação foi solicitada formalmente em março de 2024.

Apesar destas limitações, o órgão procedeu à criação de 71 indicadores de risco, elaborou propostas de alterações legislativas e definiu medidas de deteção precoce. A nível executivo, a Comissão tem apoiado investigações criminais e encaminhado denúncias para as autoridades competentes, com articulações concretas junto da Polícia Judiciária em unidades de saúde em Faro, Porto, Lisboa e Aveiro.

Para alterar a natureza reativa da sua atuação, a Comissão propõe a implementação de sistemas automáticos de monitorização com acesso integral aos dados de despesa do SNS. Entre as medidas preventivas sugeridas, destaca-se a criação de um alerta automático nas prescrições médicas para evitar que utentes recorram a múltiplos prescritores para acumular medicamentos destinados a mercados paralelos. Esta proposta já foi remetida para a tutela, para o INFARMED e para a Ordem dos Médicos.

Adicionalmente, o órgão sugere que a comparticipação do SNS seja condicionada à leitura do identificador do medicamento, seguindo o modelo implementado em Espanha. O relatório apela ainda a um maior espaço de articulação com as Unidades Locais de Saúde (ULS) para facilitar a obtenção de informação e reforçar a capacitação dos sistemas de auditoria interna.

O documento evidencia uma disparidade na eficácia da cooperação institucional: enquanto a articulação com o Ministério Público, a Polícia Judiciária e as instâncias judiciais decorre com regularidade — tendo a Comissão já encaminhado processos de contratação pública para o MP -, a cooperação com a tutela e os organismos sob a dependência da ministra Ana Paula Martins apresenta-se como mais complexa.