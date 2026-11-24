Sono prolongado e coração: entenda a diferença entre sinal e causa

Para quem já vive com uma doença do coração, a pergunta sobre a quantidade ideal de sono costuma surgir em contextos delicados. Não se trata apenas de ajustar o relógio biológico, mas de entender por que, para alguns, as noites se tornam excessivamente longas. Os dados recentes sugerem que, nesse grupo específico de pacientes, dormir mais de nove horas pode estar associado a um risco maior de mortalidade. Contudo, essa associação não significa que o sono em excesso esteja "derrubando" o coração, mas sim que ele pode funcionar como um reflexo de um corpo que já está em sofrimento.

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O sono como sinal de alerta, não como causa direta

Um estudo publicado na revista PLOS One analisou dados de 3.287 adultos com doenças cardíacas pré-diagnosticadas, utilizando informações do National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) de 2004. Os pesquisadores acompanharam essas pessoas por cerca de 15 anos. Durante esse período, 49,4% dos participantes faleceram: 16,7% por causas cardiovasculares e 32,6% por outras razões.

Após ajustes estatísticos considerando peso, tabagismo, consumo de álcool e outros fatores, os resultados mostraram que aqueles que dormiam mais de 9 horas tinham um risco 51% maior de morrer por qualquer causa, 53% maior de morte por causas cardíacas e 50% maior por causas não cardíacas, em comparação com aqueles que dormiam entre 7 e 8 horas.

É crucial compreender que este é um estudo observacional. Ele identifica uma correlação, mas não estabelece uma relação de causa e efeito direta. Erin Palinski-Wade, nutricionista e especialista em educação sobre diabetes, observa que o sono prolongado é frequentemente um sintoma, não a origem do problema. Ele pode indicar uma insuficiência cardíaca mais grave, depressão, apneia do sono ou até mesmo efeitos colaterais de medicamentos.

Antoni Chu, cardiologista da Universidade de Brandeis, reforça essa visão ao afirmar que não conhece nenhum mecanismo biológico pelo qual o tempo adicional de descanso danifique diretamente o coração. Na prática clínica, ele nota que os pacientes começam a dormir mais quando o organismo "perde suas reservas": a insuficiência cardíaca piora, há apneia não tratada, anemia ou fraqueza ligada à idade. Nesse sentido, o sono atua como um indicador, semelhante a um monitor de pulso: ele sinaliza que algo na fisiologia está desregulado, mas ele próprio não é a ferramenta que provoca essa desregulação.

Cuidado com as conclusões simplistas

Os autores do estudo deixam claro que esses resultados não negam o dano conhecido da privação de sono para o sistema cardiovascular. Dormir muito pouco é prejudicial. Dormir muito demais é motivo para atenção, mas não uma sentença. O erro mais comum é tratar o número de horas como o único parâmetro de saúde. O que realmente importa é como a pessoa se sente ao acordar: ela está descansada? Sofre de sonolência diurna? Apresenta dificuldade respiratória durante a noite?

Estes dados não podem ser estendidos à população geral saudável. O estudo focou exclusivamente em indivíduos que já viviam com doenças cardíacas. A ideia de que "basta dormir mais" substitui o cuidado médico ou altera o prognóstico de um diagnóstico existente é incorreta. Da mesma forma, tentar reduzir artificialmente o sono para 7 ou 8 horas, sem investigar a causa da insônia ou da hipersonia, pode mascarar problemas sérios.

Se você tem um diagnóstico cardiovascular e percebe mudanças consistentes na duração do seu sono — especialmente se ele ficou visivelmente mais longo ou mais curto do que o habitual -, esse é um motivo para conversar com seu médico assistente. Não se trata apenas de "ajustar o regime", mas de um ato de diagnóstico: possivelmente, o estado do coração exige a correção da terapia, e o sono apenas refletiu essas alterações. Recomendações médicas específicas devem ser obtidas exclusivamente de um profissional que conhece seu histórico clínico.