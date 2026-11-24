Justiça portuguesa sob pressão: tribunais travam acesso a medicamentos essenciais para diabéticos

O acesso a medicamentos genéricos para a diabetes tipo 2 em Portugal enfrenta atualmente um impasse jurídico que, na prática, deixa milhares de doentes vulneráveis e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) dependente de poucas alternativas. A UMG — Associação de Utentes de Medicamentos Genéricos alertou para a gravidade de um cenário onde a lentidão da justiça portuguesa acaba por servir como barreira ao acesso a tratamentos mais económicos.

Photo: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gestational_diabetes_kit.jpg by Jessica Merz Диабет уступает стволовым клеткам

O problema central reside em providências cautelares avançadas pela farmacêutica AstraZeneca, detentora da patente da dapagliflozina. Estas medidas visam impedir que outras farmacêuticas comercializem a versão genérica do fármaco. Para a UMG, é inaceitável que estes processos estejam em análise há quase nove meses, criando o que a associação descreve como um "efeito dilatório".

A questão não é apenas burocrática; é uma questão de acesso real. Atualmente, apenas um operador de genéricos (Teva/Ratiopharm) estava presente no mercado nacional para esta substância ativa. Contudo, a rutura de stock deste fornecedor criou um vazio no abastecimento. Sem a entrada de novos concorrentes — que passariam de um para três operadores — os doentes ficam reféns de um monopólio de facto ou da dependência total do medicamento de marca, cujo custo é significativamente mais elevado.

António Oliveira de Andrade, presidente da mesa da Assembleia-Geral da UMG, sublinha que a demora judicial não é neutra. Enquanto não há uma decisão, a concorrência permanece limitada e os utentes são privados de opções financeiramente sustentáveis. Para quem gere uma doença crónica como a diabetes, a diferença de preço entre um genérico e um medicamento de marca pode ser a diferença entre a adesão rigorosa ao tratamento ou a dificuldade em mantê-lo.

Num esforço para mitigar a rutura imediata, o Infarmed autorizou a utilização de embalagens de dapagliflozina provenientes do Reino Unido (com rótulo em inglês e folheto em português). Embora a UMG saúde esta medida como fundamental para evitar que os doentes ficassem exclusivamente dependentes do medicamento de marca, a solução é paliativa e não resolve a causa estrutural do problema.

Face a este cenário, a UMG apelou a uma intervenção urgente das autoridades nacionais, reguladores, grupos parlamentares e da Provedoria de Justiça. A associação questiona se a proteção de patentes, apoiada pela lentidão dos tribunais, está a ser utilizada de forma compatível com o interesse público ou se serve apenas para bloquear a entrada de concorrentes.

A UMG decidiu agora intervir nos processos judiciais da AstraZeneca como assistente, argumentando que o direito à saúde e a sustentabilidade do SNS prevalecem sobre os interesses comerciais das empresas. O impacto é vasto: no final de 2024, mais de 930 mil pessoas com diabetes estavam registadas nos cuidados de saúde primários em Portugal, sendo a diabetes tipo 2 a forma predominante da doença.