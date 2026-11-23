Aroma de e-cigarette: novo estudo liga sabores à inflamação direta nas artérias

Ao inalar o vapor de um dispositivo eletrônico, a intenção de quem usa muitas vezes é apenas buscar um aroma agradável, como o de baunilha, creme ou canela. O que permanece invisível aos sentidos, porém, é uma reação química agressiva que está ocorrendo nas paredes dos vasos sanguíneos. Novos dados apontam que os aromatizantes presentes nesses líquidos não são inertes: eles atacam diretamente as células que revestem os vasos e perturbam o sistema imunológico, acelerando a formação de placas de gordura mesmo quando a quantidade de nicotina é mínima.

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A preocupação não reside apenas no hábito de fumar substituído por uma nuvem de sabor, mas na toxicidade específica de certos compostos orgânicos. Entre os testes laboratoriais realizados, o aldeído de canela — responsável pelo aroma doce e especiado — demonstrou ser o mais agressivo para as células do endotélio. Segundo Elvira Jachirova, docente da Universidade Pirogov, esses componentes químicos danificam a estrutura das células imunes. O resultado é uma falha paradoxal: os mecanismos de defesa natural do corpo passam a agir contra a própria saúde dos vasos, iniciando um ciclo de inflamação e estresse oxidativo.

O mecanismo oculto: quando a defesa vira o problema

Em sabores que imitam manteiga ou creme, como os populares de baunilha, a composição costuma incluir substâncias como o diacetil e o 2,3-pentandiona. Quando inaladas, essas moléculas penetram facilmente no fluxo sanguíneo através dos pulmões. É nesse ponto que ocorre o fenômeno descrito como a formação de "células espumosas". Os macrófagos, que deveriam ser os limpadores do organismo, são induzidos a absorver colesterol de forma descontrolada. Ao acumular essas lipoproteínas, eles se transformam na base estrutural das placas de ateroma.

Esse processo não é lento e silencioso como se imaginava. A inflamação crônica nas artérias leva à estreitamento crítico do fluxo sanguíneo, elevando significativamente o risco de eventos agudos, como infartos. Jachirova destaca que, em estudos in vitro, tanto o aldeído de canela quanto o diacetil demonstraram capacidade de provocar dano celular direto e inflamação no endotélio, acelerando a biologia da aterosclerose.

A diferença entre o cigarro e o vapor aromatizado

A percepção comum é que o perigo de qualquer inalação de fumaça ou vapor está na nicotina. No entanto, especialistas em toxicologia argumentam que os aditivos químicos dos e-liquids representam uma ameaça distinta. Igor Sedov, toxicologista, explica que a presença dessas substâncias químicas no aerossol provoca microlesões na mucosa das vias aéreas. Essa irritação local desencadeia uma resposta inflamatória sistêmica, ou seja, o corpo reage como se estivesse combatendo uma infecção grave, o que prejudica a integridade de toda a rede vascular, independentemente da presença ou ausência de nicotina.

Os efeitos clínicos do uso regular dessas misturas podem se manifestar de forma mais rápida do que os observados no tabagismo convencional. Isso ocorre porque a combinação de lesão química direta, inflamação imune e acumulo lipídico cria um ambiente de estresse para os vasos que é difícil de reverter uma vez estabelecido. A ciência ainda precisa mapear os riscos de longo prazo para cada tipo específico de aromatizante, mas o consenso atual é claro: o sabor que agrada ao paladar pode estar causando um dano biológico profundo e invisível.

É fundamental compreender que nenhum aromatizante presente em vapores eletrônicos foi aprovado para consumo pulmonar seguro em longo prazo. Se você usa esses dispositivos, é essencial conversar com seu médico assistente sobre os riscos cardiovasculares individuais e discutir estratégias de cessação ou alternativas seguras, sempre considerando o seu histórico de saúde específico.