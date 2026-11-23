Spray no nariz por mais de 5 dias pode causar dependência e exigir cirurgia

A sensação de nariz entupido é exaustiva. A cabeça pesa, o sono se fragmenta e cada tentativa de respirar pelo nariz falha. É nesse momento que o frasco de sprays de descongestionante parece a única salvação. O alívio é imediato, mas escondido nesse conforto rápido existe uma armadilha. Sem cautela, a dependência se instala rapidamente: chega-se a um ponto em que é impossível evitar o uso, e o abuso prolongado pode levar ao crescimento excessivo da mucosa, situação que, em casos avançados, termina em cirurgia. O otorrinolaringologista e foniatra Dmitry Shubin, do Centro de Diagnóstico e Tratamento NKTs No. 2 do RNCH Acadêmico B. V. Petrovsky, explica como sair desse ciclo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зависимость от сосудосуживающих капель

Para entender por que a dependência surge, é preciso olhar para a fisiologia básica. Sprays vasoconstritores, como aqueles baseados em oximetazolina, funcionam de forma simples: forçam a constrição dos vasos sanguíneos na cavidade nasal, liberando espaço para o ar. No entanto, o corpo não é um reservatório infinito de paciência. Com o uso contínuo, desenvolve-se o chamado rinite medicamentosa, ou congestão "ricochete”. Os vasos deixam de se contrair por conta própria, passando a esperar o sinal químico. Quando o efeito do medicamento passa, eles se dilatam ainda mais do que antes. A sensação é de que a respiração foi totalmente bloqueada, e a mão volta instintivamente ao frasco. As recomendações clínicas e os fabricantes fixam claramente o limite: o uso não deve exceder de 3 a 5 dias. Se a congestão não passar nesse período, a busca pela solução deve ser outra — pode ser alergia, desvio de septo ou pólipos.

Mas o que fazer para quem vive com esse hábito há meses? A interrupção abrupta costuma ser fisicamente e psicologicamente pesada. O médico sugere o método da "uma narina”. A lógica é simples: escolhe-se uma narina para continuar recebendo o spray, enquanto a outra fica livre. Enquanto a narina "livre” reaprende a respirar sozinha, a outra garante a passagem de ar. Isso permite a descontinuação gradual do medicamento, evitando a sensação de sufocamento total.

Ao mesmo tempo em que se retira o spray, vale acionar outras ferramentas para atravessar o período de adaptação. O principal passo médico são os corticosteroides nasais. Diferente dos vasoconstritores, eles têm efeito cumulativo. O esquema médio descrito por Shubin prevê 2 injeções, 2 vezes ao dia, por duas semanas, seguidas por mais duas semanas com 1 injeção, 2 vezes ao dia. Não é uma "tapa” instantânea, mas um processo de recuperação; o alívio chega gradualmente e exige paciência.

Outra abordagem, mais doméstica, também funciona. Quando sentir que o nariz vai entupir e a mão cair sobre o frasco proibido, a terapia de distração ajuda. Basta abrir a tampa de um bálsamo infantil para inalação e respirá-lo. A sensação de frescor criada pelos componentes voláteis imita a passagem de ar, ajudando a adiar ou evitar o uso do descongestionante, "enganando” a expectativa psicológica do alívio.

Posição do corpo e movimento como aliados

Um terceiro caminho para lidar com a congestão durante o sono é mudar a geometria do corpo. Almofadas comuns e planas podem piorar o quadro, pois a sangue se acumula na cabeça. A solução é uma almofada em formato de cunha, que eleva o travesseiro e coloca todo o tronco em ângulo. Nessa posição, o fluxo sanguíneo para a cabeça diminui e a congestão noturna é significativamente menor. Esse tipo de almofada está disponível em qualquer loja online.

Por fim, um fator crucial que muitos pacientes ignoram: o nível de atividade. A propensão à congestão é mais comum em pessoas com vida sedentária. A solução reside na biologia básica: é preciso fazer o coração bombear sangue com eficiência. Cargas aeróbicas moderadas, adequadas à idade e ao estado de saúde, ajudam os vasos a ganharem tônus. Servem qualquer atividade que acelere o pulso: corrida, natação, patins, patins de rolimã, dança, aeróbica ou até crossfit. A atividade regular treina o sistema cardiovascular, e a respiração fica mais leve.

Se o exercício completo ainda não é possível, começar pelo básico já ajuda. Uma rotina matinal de apenas 3 a 5 minutos, com o objetivo de acelerar a circulação e regular a respiração (inspirar pelo nariz, expirar pela boca), já pode melhorar visivelmente o quadro. É importante lembrar: a aplicabilidade de qualquer um desses esquemas ao caso específico deve ser confirmada com o médico assistente, especialmente no que diz respeito a sprays hormonais ou a limitações sérias de movimento.