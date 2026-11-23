Associação Americana de Cardiologia: a consistência do sono é vital para a saúde cardiovascular

Costumeiramente, medimos a qualidade do descanso pelo relógio: oito horas são o padrão ouro. No entanto, um estudo recente publicado na Circulation: Population Health and Outcomes e apresentado na Associação Americana de Cardiologia (AHA) sugere que a métrica mais importante para a saúde cardiovascular não é a duração total do sono, mas a sua regularidade. Para o coração e os vasos sanguíneos, a consistência do hábito parece pesar mais do que a quantidade de horas dormidas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сон и здоровье мозга

Pesquisadores da Escola de Medicina de Harvard e da Universidade de Maryland analisaram dados de mais de 10 mil adultos nos Estados Unidos. Durante 180 dias, os participantes utilizaram rastreadores de fitness, e os cientistas correlacionaram essas informações com registros médicos dos 3,7 anos subsequentes. Esse recorte longitudinal permitiu distinguir flutuações aleatórias de padrões consistentes que impactam a saúde.

A variabilidade como fator de risco

O resultado mais notável é que a duração média do sono não se correlacionou diretamente com o risco de doenças cardiovasculares. Isso significa que alguém pode dormir oito horas por noite, mas ainda assim enfrentar um risco elevado se sua rotina for caótica — alternando entre noites muito curtas e outras muito longas, ou mudando constantemente a hora de deitar e acordar.

O ponto central do estudo é a variabilidade. Os cientistas identificaram que até pequenas oscilações diárias na duração do sono têm consequências. Uma diferença de apenas 29 minutos na duração do sono entre um dia e outro (por exemplo, dormir 6 horas em um dia e 6 horas e 30 minutos no próximo) está associada a um aumento de 24% no risco de doenças cardiovasculares.

Os números específicos de risco aumentado associados a cada incremento de 29 minutos na variabilidade do sono incluem:

24% de aumento no risco geral de doenças cardiovasculares (incluindo infarto, AVC e insuficiência cardíaca);

32% de aumento no risco de insuficiência cardíaca;

16% de aumento no risco de hipertensão;

20% de aumento no risco de desenvolver diabetes tipo 2.

Uma instabilidade semelhante foi observada nas horas de início e fim do sono. Variações na hora de deitar, na hora de acordar e no ponto médio do sono (onde se completa a metade da noite) também se associaram a um aumento de risco na faixa de 20% a 23%.

O que acontece no organismo

Minh Tuan Viet Nguyen, pesquisador principal do estudo, explica que esses mecanismos estão ligados a perturbações nos relógios biológicos internos. Quando a hora de dormir muda constantemente, o corpo sofre repetidas interrupções nos ritmos circadianos. Isso não é apenas uma sensação subjetiva de cansaço, mas um estresse fisiológico real.

Essas flutuações contribuem para o aumento da pressão arterial, dificultam a regulação da glicose no sangue e podem promover inflamação sistêmica. Além disso, o sistema nervoso autônomo, que regula o equilíbrio entre atividade e recuperação, fica comprometido. Por isso, um ritmo instável afeta órgãos específicos, como o coração, os vasos e o pâncreas.

É importante frisar que o estudo não recomenda forçar um horário rígido de sono a qualquer custo. A mensagem é que, para prevenção cardiovascular, a estabilidade do padrão tende a ser mais protetora do que a perseguição obsessiva a um número exato de horas. O corpo adapta-se mais facilmente a uma rotina consistente, mesmo que não seja a ideal em termos de duração, do que a picos e vales caóticos de sono. A adequação de qualquer mudança de hábitos à sua situação individual deve ser discutida com seu médico, que considerará seu histórico de saúde e sintomas atuais.