Risco cardíaco invisível: por que colesterol comum e "pressão normal" podem enganar

Saber que a pressão está "estável" ou que a dieta está rigorosa nem sempre é o suficiente para garantir a segurança do coração. Muitas vezes, o risco de um infarto ou AVC não está no que fazemos no dia a dia, mas em detalhes invisíveis, escritos no nosso código genético ou escondidos em números que não aparecem em um exame de sangue comum.

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O risco invisível: além do colesterol comum

Quando pensamos em gordura no sangue, a primeira coisa que vem à mente é o colesterol. No entanto, a cardiologia moderna alerta para um marcador específico chamado lipoproteína(a). Diferente do colesterol habitual, o nível da lipoproteína(a) quase não é influenciado pela alimentação ou pela atividade física; ele é determinado geneticamente.

Ter níveis elevados dessa proteína aumenta significativamente o risco de eventos cardiovasculares, mesmo em pessoas jovens e que levam uma vida saudável. Por ser um fator hereditário, o Ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, ressalta a importância de realizar esse exame ao menos uma vez na vida, especialmente para quem tem histórico de parentes próximos que sofreram infartos ou AVCs precocemente. Identificar esse marcador não permite "curá-lo" com dieta, mas é fundamental para que o médico trace uma estratégia de prevenção muito mais precisa.

Essa mudança de visão também se reflete na análise do perfil lipídico. O conceito de "colesterol total" caiu em desuso por ser pouco informativo. Hoje, a prioridade é a lipidograma detalhada, que separa o LDL (o "colesterol ruim", que forma placas nas artérias), o HDL (o "bom", que protege os vasos) e os triglicerídeos. Essa distinção é o que permite ao especialista entender a real urgência de um tratamento.

A armadilha da "pressão normal"

Um dos maiores perigos na saúde cardiovascular são as crenças aceitas como verdade. A ideia de que cada pessoa tem a sua própria "pressão de trabalho" — ou seja, que alguns podem ter a pressão naturalmente mais alta sem problemas — é um erro perigoso. A hipertensão é chamada de "assassino silencioso" justamente porque, em muitos casos, não apresenta sintomas claros enquanto danifica silenciosamente os órgãos.

Para a medicina, a norma situa-se entre 120-129 mmHg (sistólica) e no máximo 80 mmHg (diastólica). Mesmo que o paciente se sinta bem com valores acima disso, o corpo continua sofrendo danos. O mesmo vale para a terceira idade: embora os vasos percam elasticidade com o tempo, a pressão alta não deve ser aceita como "normal da idade". O tratamento individualizado em idosos é essencial para proteger rins, visão e o próprio coração.

Tecnologia e limites do esforço físico

O controle da saúde cardiovascular está se tornando cada vez mais remoto. A partir de 2026, sistemas de monitoramento remoto da pressão arterial serão integrados a programas de saúde pública, permitindo que aparelhos de pressão enviem dados automaticamente ao médico. Estudos da Universidade Sechenov mostram que esse acompanhamento constante pode reduzir quase pela metade as internações por crises hipertensivas e diminuir em 87% as chamadas de emergência.

No entanto, a tecnologia e a vontade de ser saudável devem ter limites. A professora Yulia Frolova alerta que a tentativa abrupta de adotar um estilo de vida saudável através de maratonas ou musculação pesada sem preparo pode desgastar o músculo cardíaco. A atividade física moderada e regular é a recomendação segura; esportes de alta intensidade exigem acompanhamento médico rigoroso e períodos de recuperação.

O que observar nos exames

Para quem busca um controle efetivo da saúde do coração, existe um conjunto básico de investigações recomendado pela professora Frolova. Isso inclui exames de sangue (glicose, ácido úrico), a lipidograma detalhada, eletrocardiograma (ECG), ecocardiograma (ultrassom do coração) e a ultrassonografia de vasos do pescoço e membros inferiores, que permite visualizar a existência de placas de gordura.

Quanto aos dispositivos vestíveis, como smartwatches e pulseiras fitness, eles podem ser úteis para observar a dinâmica dos batimentos cardíacos e a qualidade do sono, servindo como um sinal de alerta para buscar ajuda profissional, mas nunca como substitutos de um diagnóstico médico.

Qualquer ajuste em medicações ou a interpretação de exames deve ser discutida obrigatoriamente com o médico assistente, que adequará as recomendações ao quadro clínico individual de cada paciente.