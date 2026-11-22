Mulheres têm risco duas vezes maior de morrer por demência que homens

81.096 mortes por demência no Reino Unido no último ano. O número é o mais alto já registrado no país e coloca a condição à frente de outras causas de óbito graves: são quase 20 mil vidas a mais do que as perdidas para doenças cardiovasculares, e o dobro das mortes atribuídas a AVCs ou câncer de pulmão. Para quem acompanha a saúde de um familiar idoso, essa estatística pode soar alarmante, mas ela descreve um fenômeno demográfico e médico específico, não uma sentença imediata para cada indivíduo.

Photo: Wikimedia Commons by geralt, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ старик, пациент страдающий слабоумием

A armadilha da longevidade

Há um paradoxo na evolução da medicina moderna: tornamo-nos muito eficazes em tratar infecções, traumas e muitas doenças agudas que antes levavam à morte precoce. Ao sobreviver a essas causas, as pessoas chegam a uma fase da vida em que o cérebro passa a ser o principal foco de vulnerabilidade. A professora Carol Brain, da Universidade de Cambridge, observa que, com o envelhecimento da população, a demência deixa de ser apenas uma questão clínica para se tornar um desafio social estrutural.

Os dados apontam uma disparidade de gênero significativa: para cada seis mulheres que morrem no país, uma tem a demência como causa, enquanto entre os homens a proporção é de uma em cada onze. Isso significa que o risco estatístico é cerca de duas vezes maior para as mulheres. Projeções indicam que, até 2040, o número de pessoas com esse diagnóstico no Reino Unido pode chegar a 1,4 milhão.

O gargalo do diagnóstico

Um obstáculo prático agrava essa realidade. O Reino Unido ocupa a última posição entre 16 países desenvolvidos em relação à quantidade disponível de equipamentos de imagem avançada, como ressonância magnética (RM), tomografia computadorizada (TC) e PET scan. Esses exames são essenciais não apenas para confirmar o diagnóstico com precisão, mas para determinar se o paciente é candidato a terapias modernas que podem retardar o declínio cognitivo e preservar a vida consciente por mais alguns anos. Sem acesso adequado a essa infraestrutura, a personalização do tratamento fica comprometida.

Mudando o alvo terapêutico

Por décadas, a estratégia farmacológica concentrou-se nos depósitos de proteína beta-amiloide, as chamadas placas "pegajosas" no cérebro. Medicamentos recentes, como o lecanemab e o donanemab, demonstraram capacidade de retardar o declínio cognitivo em 27% e 35%, respectivamente. No entanto, no sistema público de saúde britânico (NHS), seu uso tem sido restrito devido ao alto custo.

Agora, a pesquisa científica direciona seu foco para outra proteína: a tau. É a acúmulo anormal de tau que está diretamente ligado à morte das células nervosas. Em ensaios clínicos de fase 2, um novo medicamento, o diranersen, aplicado apenas duas vezes ao ano, mostrou-se capaz de reduzir pela metade a velocidade da perda de funções cognitivas. O professor Jeffrey Cummings descreve o resultado como notável, destacando que os pesquisadores conseguiram efetivamente "limpar" os emaranhados de tau no cérebro dos participantes.

É crucial contextualizar esses avanços: trata-se de uma nova frente de tratamento, não de uma cura. O verdadeiro potencial de impacto surge quando a medicina combina abordagens — atacando simultaneamente o amiloide e a proteína tau. Essa estratégia dual permite intervir na biologia da doença por dois caminhos, transformando o declínio progressivo em um processo que pode ser modulado.

Enquanto essas terapias percorrem a longa distância entre o laboratório e a rotina hospitalar, o suporte humano permanece como a principal rede de segurança. No Reino Unido, são implementados cursos especializados para familiares de pessoas com demência, visando ajudar a lidar com o esgotamento emocional e a solidão inerentes ao cuidado de alguém que perde gradualmente a memória e a identidade. Esses recursos visam sustentar quem cuida, reconhecendo que a saúde da pessoa com demência também depende da saúde de sua rede de apoio.