Passos no dia a dia superam dieta rigorosa: reduzem mortalidade em até dois terços

Caminhar um pouco mais ou trocar a dieta por uma opção rigorosamente saudável? Para quem busca longevidade, a dúvida entre o que priorizar no dia a dia é comum. No entanto, uma análise detalhada de estudos publicados no Mayo Clinic Proceedings traz uma perspectiva que inverte a lógica tradicional de que a alimentação seria o pilar absoluto da saúde: a atividade física e a capacidade cardiorrespiratória podem ter um impacto significativamente maior na redução da mortalidade do que a qualidade do que comemos.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сидячая работа

O estudo, conduzido pelo professor Glenn Gasser, da Universidade Estadual da Arizona, e pelo Dr. Robert Sallis, especialista em medicina esportiva da Kaiser Permanente, não sugere que a dieta seja irrelevante, mas coloca em perspectiva a força do movimento. Ao analisarem meta-análises e estudos de coorte de duas décadas, os pesquisadores notaram que o benefício gerado pelo exercício é quantitativamente superior ao da correção alimentar.

O peso dos números: passos versus nutrientes

A disparidade entre os dois hábitos torna-se evidente quando observamos a redução do risco de morte prematura. A simples adição de 2.000 passos à rotina diária (aproximadamente 1,6 km) pode reduzir a mortalidade entre 25% e 50%. Para aqueles que alcançam entre 11.000 e 16.000 passos por dia, a queda no risco chega a variar de 45% a 67%, quando comparados a pessoas sedentárias.

No outro lado da balança, a transição de uma dieta pobre para uma rica em vegetais, frutas, grãos integrais e fibras oferece uma redução de risco entre 6% e 20%. Mesmo o impacto negativo de ultraprocessados e gorduras — que eleva a mortalidade entre 3% e 20% — parece menor do que o risco imposto pelo sedentarismo, que pode elevar a mortalidade em 46% ou mais.

O corpo como sua própria farmácia

A explicação para essa potência reside na biologia do movimento. Segundo Glenn Gasser, os músculos, que representam de 30% a 40% da massa corporal de um adulto, não servem apenas para locomoção. Durante a atividade física, eles atuam como verdadeiras fábricas químicas, produzindo centenas de substâncias que circulam pelo organismo, combatendo inflamações e reduzindo o estresse sistêmico.

Essa dinâmica sugere que um nível alto de atividade física pode ajudar a neutralizar alguns dos efeitos negativos de escolhas alimentares occasionais menos saudáveis. Contudo, é preciso cautela: isso não significa que a má alimentação seja inofensiva ou que o exercício substitua a nutrição básica. O que os dados indicam é que a negligência com o movimento é um risco muito mais grave do que a imperfeição da dieta.

Para o Dr. Robert Sallis, a conclusão é clara: o exercício físico deve ser encarado como um medicamento potente. A recomendação é que a atividade regular — seja ela uma caminhada ou treinos estruturados — seja a base de qualquer estratégia de longevidade. Como cada organismo reage de forma diferente ao esforço e a restrições alimentares, a definição da dose ideal de exercício e do plano nutricional deve ser sempre discutida e validada com o médico assistente.