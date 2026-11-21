Pernas inchadas e veias: quando o inchaço é sinal de trombose e não apenas cansaço

A sensação de pernas cansadas ao fim do dia, aquele peso que parece não sumir nem com o repouso, ou o surgimento de pequenas veias arroxeadas na pele são queixas comuns. Muitas vezes, esses sinais são ignorados ou tratados apenas como uma questão estética. No entanto, o que começa com um desconforto visual pode ser o indicativo de que as válvulas do sistema circulatório não estão conseguindo vencer a gravidade.

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O mecanismo por trás do inchaço

Para que o sangue suba das pernas em direção ao coração, o corpo depende de um esforço conjunto: a contração dos músculos da panturrilha e a eficiência das válvulas venosas, que funcionam como comportas que impedem o sangue de retornar.

As varizes surgem quando essas válvulas se enfraquecem ou se dilatam. Com isso, o sangue começa a estagnar e a retroceder, preenchendo a veia excessivamente e expandindo sua parede. O problema é que esse processo cria um ciclo: quanto mais dilatada a veia, pior é o fechamento da válvula. Segundo o cirurgião cardiovascular e flebologista Maxim Strahov, candidato a doutor em ciências médicas da rede Clínica Fomina, as veias dilatadas não retornam ao seu formato original espontaneamente. Géis e pomadas podem trazer alívio temporário aos sintomas, mas a correção da estrutura do vaso é possível apenas por meio de intervenções cirúrgicas.

Quando o sinal vira risco: a ameaça da trombose

A maior preocupação médica no quadro de varizes não é a aparência da pele, mas a possibilidade de trombose. O risco reside no fato de que um coágulo pode se desprender e viajar até a artéria pulmonar, causando a embolia pulmonar (TEP), que pode ser fatal. O perigo é silencioso: em quase metade dos casos, a formação de trombos ocorre sem sintomas claros até o momento da crise.

Existem, porém, sinais de alerta que exigem atenção imediata. Um inchaço assimétrico — quando uma perna fica visivelmente mais grossa que a outra, com a pele esticada e tonalidade arroxeada ou avermelhada — é um indicativo clássico de trombose venosa profunda. Nesses casos, a dor pode não ser aguda, mas sim uma sensação de pressão interna.

Já na trombose de veias superficiais, é comum observar vermelhidão e um endurecimento doloroso ao longo do trajeto da veia, podendo chegar a um nível de sensibilidade em que o toque se torna insuportável. Diante dessas suspeitas, a orientação é buscar ajuda médica imediata e, crucialmente, restringir a atividade física até a avaliação, pois movimentos bruscos ou esforço podem provocar o desprendimento do trombo.

Fatores de risco e a "Tríade de Virchow"

A medicina identifica três condições principais que elevam drasticamente o risco de trombose, conhecidas como a Tríade de Virchow: a lesão da parede do vaso, a lentidão do fluxo sanguíneo e o aumento da coagulabilidade do sangue. Na prática, isso pode ser desencadeado por:

Voos longos (acima de 4 horas);

Gravidez e uso de anticoncepcionais hormonais;

Sobrepeso e sedentarismo;

Traumas e cirurgias.

Diagnóstico: nem todo inchaço é vascular

Para diferenciar a origem de um edema, o padrão-ouro é o ultrassom Doppler (duplex scan), que permite avaliar em tempo real o fluxo sanguíneo, o funcionamento das válvulas e a presença de coágulos.

É fundamental notar que inchaços nas pernas nem sempre têm origem venosa; podem ser sinais de problemas renais, cardíacos ou do sistema linfático. Como regra geral, edemas cardíacos costumam ser simétricos e acompanhados de falta de ar, enquanto os edemas venosos tendem a ser assimétricos e diminuem após o repouso noturno.

Cuidados e prevenção

Embora a cirurgia possa remover a veia danificada, a manutenção da saúde vascular depende de hábitos diários. A panturrilha é frequentemente chamada de "coração periférico" por sua função de bombear o sangue.

Caminhadas, natação e exercícios simples, como ficar na ponta dos pés, auxiliam a circulação. O uso de meias de compressão é indicado para quem enfrenta longos períodos de imobilidade, como em viagens ou durante a gestação. Além disso, a redução do consumo de sal ajuda a controlar a retenção de líquidos e a hidratação adequada, especialmente em viagens, evita que o sangue se torne mais denso. Qualquer implementação de terapia compressiva ou intervenção deve ser discutida e validada pelo médico assistente, adequando-se às particularidades de cada paciente.