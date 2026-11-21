Placenta acreta: nova técnica cirúrgica reduz sangramento e preserva útero

Para mulheres que enfrentam a placenta acreta — uma condição grave em que a placenta cresce profundamente na parede uterina, aumentando o risco de hemorragia massiva no final da gestação — uma nova abordagem técnica no Brasil e em outras partes da Europa e América Latina tem mostrado resultados promissores. No Instituto de Pesquisa Científica Materno-Infantil da Região de Moscou, a equipe médica implementou a oclusão balonária temporária da aorta. O objetivo é claro: controlar o fluxo sanguíneo para minimizar a perda de sangue durante a cirurgia, preservando a vida da mãe e, quando possível, a função reprodutiva.

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Como a técnica funciona na prática

A intervenção não se baseia em um equipamento extremamente complexo, mas sim na precisão da equipe médica. Um cateter com um balão é inserido na principal artéria (aorta). Ao inflar o balão, o fluxo de sangue é temporariamente limitado, criando uma janela de segurança para que os cirurgiões realizem a remoção da placenta com menor risco de sangramento incontrolável.

A coordenação é feita em tempo real por meio de ultrassonografia contínua. O médico de diagnóstico acompanha a posição do cateter e orienta o cirurgião para garantir que a oclusão seja eficaz e segura para o feto. Conforme destacado pela direção do instituto, o sucesso depende mais da qualificação e da sincronia da equipe do que da sofisticação tecnológica do aparato.

Resultados e casos concretos

A primeira aplicação dessa metodologia ocorreu em 20 de dezembro de 2024, em uma parceria entre o instituto ginecológico e cirurgiões vasculares do Instituto de Emergência de Sklifosovsky. A paciente estava na 32ª semana de gestação e sofria com a complicação devido a uma cesárea prévia.

Os dados mostram um crescimento na adoção da técnica. Até outubro de 2026, 25 mulheres foram atendidas com esse método. Um caso emblemático envolve uma paciente de 35 anos, na 36ª semana de gestação, que deu à luz seu quinto filho com sucesso graças a essa abordagem. Os planos para o final de 2026 incluem a realização de até 50 procedimentos desse tipo.

O que isso significa para o paciente e a família

A placenta acreta é uma das maiores ameaças à segurança obstétrica. Sem intervenções especializadas, o risco de morte materna por hemorragia é significativo. A introdução da oclusão balonária atende a três necessidades críticas identificadas pelas equipes de saúde:

Redução do volume de sangue perdido durante a cirurgia;

> Preservação da saúde reprodutiva da mulher, priorizando abordagens que salvam o útero (organossalvadora) sempre que viável;

Minimização do estresse físico e fisiológico para o bebê.

Especialistas em organização da saúde, como Pavel Ershov, apontam que a viabilidade da técnica para uma expansão regional depende menos de investimentos pesados em hardware e mais da capacitação adequada das equipes de enfermagem e médicos. Isso sugere que a acessibilidade da técnica pode aumentar, desde que haja treinamento rigoroso.

É fundamental entender que essa é uma opção de tratamento especializada para um cenário de alto risco. A decisão sobre a aplicação de métodos como a oclusão balonária, ou outras intervenções cirúrgicas para placenta acreta, deve ser tomada em conjunto com o médico obstetra assistente, considerando o histórico prévio de cirurgias uterinas, a posição exata da placenta e as condições gerais da mãe e do feto. A conversa com o especialista é o passo essencial para avaliar se esse ou outros protocolos se encaixam no quadro clínico individual.