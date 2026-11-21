Antibiótico por conta própria não 'treina' o corpo, mas ensina as bactérias a te vencer

Abrir a gaveta de remédios e tomar um antibiótico por conta própria diante de um mal-estar parece uma solução rápida, mas essa escolha cotidiana esconde um risco invisível. O problema não é o corpo do paciente se acostumar ao medicamento, mas sim as bactérias aprenderem a resistir a ele. Quando usamos esses fármacos de forma inadequada, estamos, na prática, "treinando" os microrganismos para se tornarem superbactérias.

Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устойчивость бактерий к антибиотикам

Onde mora o perigo da resistência

A resistência bacteriana acontece quando mutações em algumas bactérias as tornam imunes a um medicamento. Se o tratamento é interrompido precocemente ou feito sem critério, as bactérias mais fracas morrem, mas as resistentes sobrevivem e se multiplicam, transmitindo seus genes de resistência para outras espécies. É um processo de seleção natural acelerado pelo uso incorreto da medicina.

Outro ponto de atenção reside na escolha do medicamento. Existem os fármacos originais e os genéricos; embora a substância ativa seja a mesma, a qualidade da matéria-prima e a tecnologia de fabricação podem variar. Segundo o terapeuta Petr Gavrikov, do Ministério da Saúde de Sverdlovsk, se houver a troca de um medicamento e os sintomas piorarem ou o efeito desaparecer, o médico deve ser comunicado imediatamente.

Os erros comuns do autocuidado

Um dos equívocos mais persistentes é acreditar que antibióticos combatem gripes ou resfriados. No entanto, esses remédios são completamente inúteis contra vírus, pois não possuem alvo onde atuar. Tomar um antibiótico "por precaução" em casos virais prejudica a microbiota intestinal e da pele, criando o ambiente ideal para que as bactérias patogênicas se adaptem.

Da mesma forma, interromper o tratamento assim que os primeiros sintomas desaparecem é um erro crítico. O curso completo deve ser seguido para garantir que a carga bacteriana seja eliminada. Utilizar sobras de tratamentos anteriores guardados na farmácia caseira também é contraindicado, pois doses incorretas apenas fortalecem os mecanismos de defesa dos micróbios.

Ações práticas para a proteção da saúde

A preservação da eficácia dos antibióticos depende de um conjunto de hábitos preventivos que evitam a necessidade do fármaco:

A vacinação é a ferramenta mais robusta de proteção, prevenindo tanto infecções bacterianas (como a pneumocócica) quanto virais que podem evoluir para complicações bacterianas. O médico recomenda a vacina anual contra a gripe e, para grupos de risco, a proteção contra o pneumococo.

A higiene básica, como lavar as mãos com sabão e cuidar da manipulação de alimentos na cozinha — utilizando tábuas separadas para carnes e vegetais e garantindo a cocção correta -, reduz drasticamente o risco de infecções. Além disso, manter uma dieta rica em fibras (vegetais, leguminosas e grãos integrais) auxilia no equilíbrio da microbiota. Sobre o uso de probióticos, a recomendação é cautela, já que sua eficácia não é comprovada para todos os casos.

Diretrizes para o paciente

Para garantir que a medicina continue a ter ferramentas eficazes no futuro, três princípios são fundamentais: utilizar antibióticos apenas sob prescrição médica após consulta presencial; seguir rigorosamente a dose e o tempo de tratamento, sem alterar o esquema por conta própria; e investir em prevenção, especialmente através da vacinação.

É importante ressaltar que qualquer ajuste em tratamentos ou a escolha de medicamentos deve ser discutida com o médico assistente, para que a adequação ao caso individual seja respeitada.