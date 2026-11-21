Bacteriófagos mostram eficácia contra infecções resistentes em pacientes com queimaduras

Para quem sofre com queimaduras graves ou cuida de alguém nessa condição, uma das maiores ameaças não é o dano inicial ao tecido, mas sim a infecção. Dados indicam que mais da metade dos óbitos relacionados a queimaduras são causados por infecções secundárias. Diante do aumento de bactérias resistentes a antibióticos comuns, pesquisadores russos vêm investigando uma alternativa: o uso de bacteriófagos, vírus que atacam especificamente bactérias nocivas sem afetar os microrganismos benéficos da pele.

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Por que os antibióticos tradicionais falham

Historicamente, os antibióticos reduziram drasticamente a mortalidade por infecções em ferimentos de guerra, baixando a taxa de óbitos de 12-15% durante a Primeira Guerra Mundial para 3-4% na Segunda. No entanto, o uso generalizado levou ao surgimento de bactérias resistentes, como a MRSA e os patógenos do grupo ESKAPE. Um obstáculo particular são as biofilmes — estruturas de mucosidade que protegem as bactérias dos medicamentos. Esses acúmulos são encontrados em mais da metade das feridas por queimadura, tornando a combinação clássica de cirurgia e antibióticos menos eficaz.

O mecanismo dos bacteriófagos

Diferente dos antibióticos, os bacteriófagos possuem uma abordagem direcionada. Eles são capazes de romper as biofilmes, expondo as bactérias ao ataque do próprio vírus ou de outros medicamentos. Devido à sua alta especificidade, eles não perturbam o microbioma natural da pele, essencial para o processo de cicatrização. Além disso, por serem amplamente distribuídos na natureza, é relativamente viável identificar novos cepas para combater cepas bacterianas resistentes.

Evidências dos estudos clínicos russos

Especialistas do Centro Nacional de Pesquisa Médica em Cirurgia, nomeado em homenagem a A. V. Vishnevsky, conduziram dois estudos clínicos, relatados para 2025 e 2026, que confirmam a eficácia dessa abordagem. O primeiro estudo envolveu 70 pacientes com infecções purulentas graves. Os melhores resultados foram observados no grupo que recebeu bacteriófagos combinados à terapia de pressão negativa (curativo a vácuo). Nesses pacientes, o inchaço e a vermelhidão diminuíram em poucos dias, e as secreções purulentas cessaram, mesmo em indivíduos com comorbidades como diabetes.

O segundo estudo, de maior escala, incluiu 80 pacientes e comparou a terapia com fagos, antibióticos, terapia a vácuo e suas combinações. Confirmou-se a vantagem da abordagem combinada. O uso do complexo "Piofag" aplicado por sistema de vácuo ajudou a reduzir a inflamação já no terceiro dia após a cirurgia. Neste grupo, não foram necessários procedimentos cirúrgicos adicionais, e nenhum efeito adverso grave que exigisse a interrupção do tratamento foi registrado.

O que isso significa para o tratamento

Os resultados sugerem que os bacteriófagos podem servir como uma alternativa ou complemento aos antibióticos no tratamento de feridas infectadas complexas. A possibilidade de usar fagos em sinergia com medicamentos antibacterianos abre novas perspectivas para salvar vidas e acelerar a recuperação. No entanto, é fundamental lembrar que essas são descobertas de pesquisa clínica, e a decisão sobre o uso de qualquer novo protocolo deve ser discutida diretamente com o médico responsável, que avaliará a situação individual do paciente.