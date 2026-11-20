Pesquisadores descobrem sinergia entre treino e psicoterapia para depressão

Para muitas pessoas que convivem com depressão leve a moderada, o caminho para a melhora não se limita apenas às conversas com o terapeuta. Uma pesquisa recém-publicada na revista Mental Health and Physical Activity sugere que a preparação física pode ser um aliado estratégico: exercícios regulares antes de iniciar a psicoterapia parecem "preparar o cérebro” para absorver melhor os conteúdos das sessões, potencializando a recuperação da memória e da capacidade de aprendizagem.

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A descoberta, liderada por cientistas do Wisconsin-Madison (EUA) e da Universidade de São Paulo (Brasil), não propõe substituir a terapia tradicional, mas sim explicar por que o corpo e a mente precisam caminhar juntos nesse processo. O principal autor do estudo, André de Oliveira Werneck, enfatiza que a atividade física atua como uma "preparação biológica”, criando um terreno fértil para que a psicoterapia seja mais eficaz.

O que a ciência descobriu sobre o cérebro e o movimento

Os pesquisadores explicam o fenômeno através da neuroplasticidade — a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões neurais. O exercício físico estimula a produção do fator de crescimento semelhante à insulina 1 (IGF-1), uma substância fundamental para a proteção das células nervosas existentes e para a formação de novas. Além disso, o treino físico ajuda a reduzir a inflamação sistêmica, oferecendo proteção a áreas do cérebro responsáveis pelo controle emocional e pela memória.

Enquanto a terapia cognitivo-comportamental (TCC) trabalha aspectos como autoavaliação e habilidades sociais, o exercício físico atua em níveis biológicos e cognitivos. Werneck destaca que essa sinergia é crucial: a atividade física melhora a capacidade cardiorrespiratória, o que, por sua vez, está diretamente correlacionado com o sucesso dos pacientes em tarefas cognitivas, como testes de memória de trabalho e aprendizagem verbal.

Como o estudo foi conduzido e o que os pacientes devem saber

O ensaio clínico envolveu 120 adultos diagnosticados com transtorno depressivo. O protocolo foi dividido em duas fases de 12 semanas cada: a primeira focada no treino físico e a segunda em sessões de TCC. Os participantes foram distribuídos em três grupos:

Alta intensidade: corridas, ciclismo e aeróbicos, com esforço de 55% a 80% da frequência cardíaca máxima.

corridas, ciclismo e aeróbicos, com esforço de 55% a 80% da frequência cardíaca máxima. Baixa intensidade: caminhadas e alongamentos, com esforço de 20% a 30% da frequência cardíaca máxima.

caminhadas e alongamentos, com esforço de 20% a 30% da frequência cardíaca máxima. Grupo de controle: sem atividade física programada na primeira fase.

Os resultados indicaram que as sessões de maior intensidade geraram o progresso mais significativo na velocidade de processamento de informações. Contudo, a conclusão central dos pesquisadores é que as melhorias cognitivas mais consistentes e duradouras consolidaram-se durante a fase de psicoterapia. Isso reforça a hipótese de que o esporte cria uma base neurológica sólida, sobre a qual as técnicas psicológicas operam com maior eficácia.

Por que a saúde física importa no tratamento da mente

É fundamental entender que a depressão é mais do que apenas um humor desanimado; envolve alterações estruturais no cérebro que prejudicam a atenção, a memória e a capacidade de planejar as tarefas do dia a dia. Especialistas apontam que ignorar o estado físico dos pacientes com transtornos mentais foi um erro histórico da medicina. Dados mostram que a diferença na expectativa de vida entre pessoas com transtornos psiquiátricos graves e o restante da população pode ultrapassar 10 anos.

A integração de exercícios físicos nos protocolos padrão de tratamento oferece uma oportunidade de reduzir essa lacuna, atacando a condição simultaneamente sob as perspectivas biológica e psicológica. Para os pacientes, a mensagem é de esperança realista: o movimento não é apenas um complemento, mas um pilar que pode determinar o quão profundo será o impacto da terapia em sua vida.

Embora os resultados sejam promissores, é essencial lembrar que este estudo descreve um protocolo específico e não constitui uma prescrição individual. A intensidade e o tipo de exercício devem ser avaliados caso a caso. Se você ou alguém próximo está em tratamento para depressão, vale a pena conversar com o médico assistente sobre como a atividade física poderia ser integrada de forma segura e personalizada ao seu plano terapêutico atual.