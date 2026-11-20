Mordida de animal de rua: por que um arranhão pode exigir hospitalização

O impulso de ajudar um animal abandonado, especialmente em dias de frio intenso, é um gesto de empatia comum. No entanto, aquele gato dócil ou aquele cão que parece precisar de amparo podem carregar riscos invisíveis que vão muito além de algumas pulgas no pelo. Antes de estender a mão, é preciso entender a diferença entre um sinal de carência e um sintoma de alerta.

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O sinal invisível da raiva

A maior preocupação em contatos com animais de rua é a raiva. O vírus ataca o sistema nervoso central e, se não houver intervenção médica imediata, é letal, pois provoca a paralisia dos músculos cardíacos ou respiratórios. A transmissão ocorre por mordidas, arranhões profundos ou até mesmo quando a saliva do animal entra em contato com a pele lesionada.

Identificar a doença no animal não é simples. A raiva pode se manifestar de formas opostas: enquanto alguns animais apresentam agressividade extrema, outros tornam-se anormalmente carinhosos. Sinais como medo de água, tentativa de engolir objetos não comestíveis, pupilas dilatadas e a clássica espuma na boca são indicadores críticos. Um dado fundamental para a tranquilidade do tutor ou socorrista é que, como a raiva invariavelmente mata o animal, se o cão ou gato sobreviver por mais de uma semana após o contato com o humano, ele não estava infectado no momento da interação.

Além da raiva: as armadilhas dos arranhões e mordidas

Mesmo que a raiva seja descartada, ferimentos na pele podem abrir portas para diversas patologias. As mordidas de gatos, por exemplo, são particularmente traiçoeiras; seus dentes finos e afiados causam perfurações profundas, o que leva a infecções em 20% a 50% dos casos. Em situações graves, as bactérias podem migrar para ossos e articulações ou causar septicemia. Estima-se que um terço dos pacientes que buscam atendimento por mordidas de gato na mão acabem precisando de hospitalização.

Outros riscos bacterianos incluem a doença da arranhadura do gato (causada pela bactéria Bartonella henselae, presente em cerca de 40% dos felinos), que gera inchaço nos gânglios e febre, e a pasteurelose, que mimetiza sintomas de resfriados, sendo perigosa para imunossuprimidos. Há também a capnocitofagose, comum em cães, que pode causar desde edema e bolhas até gangrena, e o tétano, uma infecção nervosa grave. Por isso, a atualização da vacina antitetânica a cada 10 anos é recomendada, especialmente para quem lida com natureza e animais.

O risco sem o contato direto

Não é necessário ser mordido para correr riscos. O contato com a pelagem, saliva ou fezes pode transmitir doenças. A toxoplasmose, por exemplo, é transmitida via fezes de gatos e, embora geralmente inofensiva para adultos saudáveis, pode causar defeitos intrauterinos graves em gestantes. Outras ameaças incluem salmonela, campilobacteriose (infecções intestinais), micoses como a sarna ou a tiña, e parasitas como giárdia e ascaridíase. Além disso, carrapatos presentes no pelo do animal podem transmitir borreliose ou encefalite.

Como proceder em caso de acidente

Se ocorrer uma mordida ou arranhão, a recomendação é lavar a ferida abundantemente com água, sem tentar estancar o sangramento artificialmente, e procurar imediatamente um pronto-socorro. O atendimento médico costuma envolver:

Limpeza profissional da ferida e sutura, se necessário;

Vacinação emergencial contra o tétano (caso a última dose tenha sido há mais de 5 anos);

Início do protocolo profilático contra a raiva (série de injeções);

Terapia antibiótica.

Caso haja suspeita de raiva, a captura do animal deve ser deixada para profissionais de zoonoses ou órgãos de controle sanitário.

Adotando um animal de rua

A decisão de acolher um animal deve começar obrigatoriamente por uma visita ao veterinário. Somente um profissional pode realizar o exame clínico, detectar infecções cutâneas, solicitar exames de sangue e aplicar as vacinas necessárias. Para a manutenção da saúde do novo pet e dos donos, recomenda-se evitar a oferta de carne crua, reduzindo assim o risco de infecções parasitárias e bacterianas.

Lembre-se: a adequação de qualquer conduta médica ou vacinal ao seu caso individual deve ser discutida com o seu médico assistente.