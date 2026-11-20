Pulmões não avisam a tempo: uso de vape compromete elasticidade em jovens de 21 a 35 anos

Para quem começou a usar cigarros eletrônicos buscando uma alternativa menos nociva ao tabaco, a sensação de que "está tudo bem" pode ser enganosa. O problema é que os pulmões não costumam enviar sinais de socorro imediatos; a falta de ar muitas vezes só aparece quando uma parte considerável do órgão já foi comprometida.

Photo: commons.wikimedia.org by Vaper City, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вейп

Um estudo recente, publicado na revista Tobacco Control, trouxe números que acendem um alerta para jovens entre 21 e 35 anos. A pesquisa focou na capacidade de expiração forçada — aquele teste em que a pessoa solta todo o ar dos pulmões o mais rápido possível durante o primeiro segundo (indicador conhecido como FEV1). Os resultados mostraram que, em apenas um ano de uso de dispositivos eletrônicos, a quantidade de ar expelida nesse intervalo caiu, em média, 100 mililitros.

O impacto é ainda mais severo para quem utiliza o aparelho com maior frequência: quem "vapou" 30 vezes ou mais por dia registrou uma queda média de 240 mililitros na capacidade respiratória no mesmo período.

O risco do dano silencioso

À primeira vista, centenas de mililitros podem parecer irrelevantes, mas, na fisiologia pulmonar, isso indica uma degradação sistêmica dos tecidos. Segundo a Dra. Mina Makarius, diretora do Centro de Asma da Northwell Health, essa dinâmica em um curto espaço de tempo sugere que o mecanismo de expansão e contração dos pulmões — que deveria funcionar como um balão elástico — começa a falhar.

Essa perda de elasticidade e o estreitamento das vias aéreas podem levar ao desenvolvimento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O ponto mais crítico dessa condição é a irreversibilidade: tecidos pulmonares perdidos não se regeneram.

Existe um caminho de recuperação?

A análise da Dra. Makarius observa que, para pacientes que já sofrem com asma ou outras doenças obstrutivas, o uso de cigarros eletrônicos agrava significativamente o quadro clínico. No entanto, há um detalhe importante: quando o usuário interrompe completamente o hábito, observa-se uma melhora no estado geral.

Isso indica que existe uma janela de oportunidade. Há danos que podem ser interrompidos e estabilizados, mas também existe um "ponto de não retorno", onde a função pulmonar é comprometida permanentemente. Como ainda faltam dados de longuíssimo prazo sobre o impacto do vaping na juventude, esses indicadores servem como um aviso precoce.

A recomendação médica é não aguardar o surgimento de sintomas como a falta de ar para buscar ajuda. A avaliação do estado atual dos pulmões e a escolha de métodos alternativos para tratar a dependência de nicotina devem ser discutidas individualmente com o médico assistente, que poderá determinar a conduta adequada para cada caso.