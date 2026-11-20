Para quem começou a usar cigarros eletrônicos buscando uma alternativa menos nociva ao tabaco, a sensação de que "está tudo bem" pode ser enganosa. O problema é que os pulmões não costumam enviar sinais de socorro imediatos; a falta de ar muitas vezes só aparece quando uma parte considerável do órgão já foi comprometida.
Um estudo recente, publicado na revista Tobacco Control, trouxe números que acendem um alerta para jovens entre 21 e 35 anos. A pesquisa focou na capacidade de expiração forçada — aquele teste em que a pessoa solta todo o ar dos pulmões o mais rápido possível durante o primeiro segundo (indicador conhecido como FEV1). Os resultados mostraram que, em apenas um ano de uso de dispositivos eletrônicos, a quantidade de ar expelida nesse intervalo caiu, em média, 100 mililitros.
O impacto é ainda mais severo para quem utiliza o aparelho com maior frequência: quem "vapou" 30 vezes ou mais por dia registrou uma queda média de 240 mililitros na capacidade respiratória no mesmo período.
À primeira vista, centenas de mililitros podem parecer irrelevantes, mas, na fisiologia pulmonar, isso indica uma degradação sistêmica dos tecidos. Segundo a Dra. Mina Makarius, diretora do Centro de Asma da Northwell Health, essa dinâmica em um curto espaço de tempo sugere que o mecanismo de expansão e contração dos pulmões — que deveria funcionar como um balão elástico — começa a falhar.
Essa perda de elasticidade e o estreitamento das vias aéreas podem levar ao desenvolvimento da Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC). O ponto mais crítico dessa condição é a irreversibilidade: tecidos pulmonares perdidos não se regeneram.
A análise da Dra. Makarius observa que, para pacientes que já sofrem com asma ou outras doenças obstrutivas, o uso de cigarros eletrônicos agrava significativamente o quadro clínico. No entanto, há um detalhe importante: quando o usuário interrompe completamente o hábito, observa-se uma melhora no estado geral.
Isso indica que existe uma janela de oportunidade. Há danos que podem ser interrompidos e estabilizados, mas também existe um "ponto de não retorno", onde a função pulmonar é comprometida permanentemente. Como ainda faltam dados de longuíssimo prazo sobre o impacto do vaping na juventude, esses indicadores servem como um aviso precoce.
A recomendação médica é não aguardar o surgimento de sintomas como a falta de ar para buscar ajuda. A avaliação do estado atual dos pulmões e a escolha de métodos alternativos para tratar a dependência de nicotina devem ser discutidas individualmente com o médico assistente, que poderá determinar a conduta adequada para cada caso.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A textura natural, densidade e direção do crescimento definem se o corte curto funciona; o artigo detalha como franjas e camadas interagem com fios lisos, ondulados ou cacheados para moldar o volume.