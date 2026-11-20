Crianças sem escudo: sarampo volta a ameaçar vidas após décadas

Tosse, febre alta e aquelas manchas vermelhas que começam no rosto e vão descendo pelo corpo. Para muitos, esses sinais parecem apenas a descrição de uma "doença de criança" ou algo do passado, que se resolve com repouso. No entanto, por trás de sintomas que podem ser confundidos com outras viroses, esconde-se um dos vírus mais contagiosos do mundo: se uma pessoa não vacinada for exposta ao vírus do sarampo, a chance de contrair a doença chega a 90%.

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O risco além da febre

A verdadeira preocupação com o sarampo não está apenas nos dias de mal-estar, mas na impossibilidade de prever como o organismo de cada pessoa reagirá. Embora para a maioria a doença se manifeste como uma febre forte, os dados dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) revelam que o cenário pode se complicar rapidamente: um em cada cinco pacientes não vacinados acaba precisando de internação hospitalar.

O perigo real surge nas complicações que aparecem em poucos dias. Em cerca de 5% das crianças infectadas, a doença evolui para pneumonia. Ainda mais grave é o risco de encefalite — um inchaço no cérebro que atinge aproximadamente uma a cada mil crianças. Esse quadro pode resultar em convulsões, surdez ou sequelas intelectuais permanentes. Nos casos mais críticos, as complicações respiratórias e neurológicas levam ao óbito, algo que ocorre com 1 a 3 crianças a cada mil infectadas, segundo o CDC.

Por que o sarampo voltou a circular?

Recentemente, a Organização Pan-Americana da Saúde (PAHO) retirou dos Estados Unidos o status de país que havia eliminado o sarampo. Esse termo não é um diagnóstico médico, mas um marcador administrativo: ele é concedido a países onde o vírus não circula internamente por mais de um ano. Os EUA mantiveram esse título por 26 anos, mas o perderam porque surtos continuam sendo registrados há mais de 12 meses seguidos.

Os números são alarmantes: o país registrou o maior recorde em 35 anos, com 5.412 casos e 10 mortes, concentradas principalmente na Pensilvânia, Wisconsin e Nova York. A razão principal é a queda nas taxas de vacinação. Para que exista a chamada "imunidade coletiva" — quando o vírus não encontra hospedeiros suficientes para saltar de uma pessoa para outra -, a cobertura vacinal precisa ser de pelo menos 95%. Atualmente, entre as crianças em idade pré-escolar nos EUA, esse índice caiu para 92,4%, e o número de recusas às vacinas quase triplicou na última década.

A barreira da vacina

A única forma segura de prevenir a doença é a vacina MMR (sarampo, caxumba e rubéola), que apresenta 97% de eficácia, conforme dados do CDC. O esquema padrão consiste em duas doses: a primeira entre 12 e 15 meses de idade, e a segunda entre quatro e seis anos.

É fundamental compreender que a vacinação não protege apenas quem recebe a dose. Existem grupos que não podem ser vacinados por contraindicações médicas ou bebês que ainda são muito novos para a primeira dose. Para essas pessoas, a única proteção é a imunidade de quem está ao redor. Como aponta o médico e senador Bill Cassidy, a decisão de um adulto ou de uma criança maior de não se vacinar deixa vulnerável o membro mais jovem da família ou do vizinho.

Se você notar sintomas suspeitos em si mesmo ou em seus filhos, ou se perceber que há lacunas no histórico de vacinação, procure um médico. Apenas um profissional de saúde pode avaliar os riscos individuais, confirmar o diagnóstico e orientar a conduta adequada para cada caso.