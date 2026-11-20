Cansaço e náusea não confirmam problemas no fígado: entenda por que a autodiagnóstico é perigoso

Cansaço persistente, uma leve náusea ou aquela dificuldade súbita de concentração. No cotidiano, é comum atribuirmos esses sinais ao estresse, a uma noite mal dormida ou ao rastro de algum resfriado. No entanto, a imprecisão desses sintomas é a característica mais perigosa de um processo que pode estar ocorrendo silenciosamente no fígado por anos, sem dar aviso prévio.

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Trata-se da Doença Hepática Esteatótica Associada à Disfunção Metabólica (MASLD). Se antigamente acreditava-se que danos graves ao fígado eram quase sempre consequência do uso abusivo de álcool, hoje o cenário é outro. O excesso de peso e os distúrbios metabólicos assumiram um papel central. Dados de especialistas indicam que, apenas no Reino Unido, cerca de uma em cada cinco pessoas está nos estágios iniciais dessa condição, mas a grande maioria sequer suspeita disso.

O perigo do silêncio hepático

O grande desafio da MASLD é que o fígado possui uma reserva funcional imensa. O professor Stuart McPherson, autor principal de novas diretrizes nacionais, ressalta que os pacientes costumam se sentir perfeitamente saudáveis até que o órgão apresente uma cicatrização significativa, conhecida como fibrose.

Quando surgem os chamados "sinais vermelhos" — como a icterícia (pele e olhos amarelados), coceira intensa (especialmente nas palmas das mãos e solas dos pés) ou inchaço abdominal -, a doença geralmente já atingiu o estágio de insuficiência hepática. Nesse ponto, a capacidade da medicina de reverter os danos é severamente limitada.

É fundamental compreender que a fraqueza geral ou um desconforto na parte superior direita do abdômen não são sinais específicos de doença hepática; eles podem acompanhar dezenas de condições diferentes. Por isso, tentar o autodiagnóstico através de listas de sintomas na internet é ineficaz e arriscado: ou gera uma ansiedade desnecessária, ou cria uma falsa sensação de segurança.

Quem deve estar atento

A Sociedade Britânica de Gastroenterologia está mudando a abordagem do diagnóstico, trocando a espera pelos sintomas pelo rastreamento ativo de grupos de risco. O foco principal recai sobre pessoas com diabetes tipo 2 (cerca de 4,6 milhões de pessoas no Reino Unido). Nesse quadro, a resistência à insulina favorece o acúmulo de gordura no fígado e acelera a progressão para a fibrose, o que, futuramente, aumenta o risco de câncer hepático.

Também estão no radar pessoas com excesso de peso que possuam ao menos um fator de risco adicional. Especial atenção é dada ao "diabetes oculto": estima-se que 1,2 milhão de pessoas vivam com diabetes tipo 2 sem saber, e milhões de outras estejam em estado de pré-diabetes, o que eleva significativamente a probabilidade de desenvolver a doença gordurosa do fígado.

O caminho do diagnóstico

Como não se pode confiar apenas nas queixas do paciente, especialistas sugerem verificações regulares (a cada cinco anos) para quem integra os grupos de risco. Para aqueles com alto risco detectado, a ferramenta principal é o FibroScan, um exame capaz de identificar a cicatrização dos tecidos hepáticos antes mesmo de qualquer manifestação externa.

A detecção precoce permite mudar a trajetória da doença e evitar danos irreversíveis. Contudo, qualquer recomendação de exame ou interpretação de resultados deve ser discutida com o médico assistente, que poderá considerar o histórico individual e os indicadores gerais de saúde de cada paciente.