Remédio parado de agir? O ibuprofeno e a raiz de alcaçuz podem sabotar o tratamento

Ao verificar o aparelho de pressão na farmácia e receber a resposta de que o instrumento estava funcionando perfeitamente, Tony percebeu que o problema não era tecnológico, mas biológico. Mesmo tomando três comprimidos por dia, os números continuavam altos. Esse cenário, infelizmente, não é uma anomalia isolada. É a realidade de muitos pacientes hipertensos que chegam à conclusão de que os medicamentos parecem ter parado de funcionar, quando, na verdade, outros fatores do cotidiano estão sabotando o tratamento.

Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Измерение артериального давления

Quando o corpo não responde como esperado, os médicos frequentemente investigam causas ocultas. Duas delas se escondem em itens aparentemente inofensivos da rotina: os anti-inflamatórios não esteroidais (AINEs) e a raiz de alcaçuz. O ibuprofeno, usado com frequência para dores pontuais, pode elevar a pressão arterial e neutralizar parte do efeito dos remédios. Já o alcaçuz contém glicirrizina, uma substância que faz o corpo reter sódio e água, o que inevitavelmente aumenta os volumes sanguíneos e, consequentemente, a pressão sobre as artérias.

O sal invisível e a limitação da dieta

Embora a redução do sal seja o conselho mais comum, a realidade é mais complexa do que apenas parar de usar o saleiro à mesa. A recomendação oficial para adultos é não ultrapassar 6 gramas de sal por dia, o equivalente a uma colher de chá. O desafio está no sódio oculto. A maior parte do sódio que consumimos não vem da pitada final, mas de pães, sopas prontas, molinhos, produtos pré-cozidos e carnes processadas, como presunto e bacon.

Cozinhar de raiz continua sendo a maneira mais confiável de controlar essa ingestão. Além da dieta, a perda de peso, o abandono do cigarro e a moderação no álcool são pilares essenciais. No entanto, entre as mudanças de estilo de vida, um exercício específico tem ganhado destaque entre os profissionais de saúde pela sua simplicidade e eficácia: a sentada isométrica contra a parede (wall squat).

A ciência por trás da isometria

A técnica é acessível: apoie as costas contra a parede, com os pés na largura dos ombros, e deslize até que os joelhos fiquem em um ângulo aproximado de 90 graus, mantendo o quadril quase paralelo ao chão. Mantenha a posição por alguns minutos, começando com o tempo que seu corpo tolerar e aumentando gradualmente até dois minutos, com pausas entre as abordagens. O segredo está na respiração: é fundamental manter a respiração calma e evitar prender o ar, o que poderia elevar temporariamente a pressão.

Mecanisticamente, quando os músculos das coxas se contraem de forma estática, eles comprimem as artérias que as irrigam, limitando o fluxo sanguíneo. Ao relaxar, o sangue retorna com força. Esse ciclo de compressão e relaxamento, repetido ao longo das semanas, treina as paredes das artérias para se tornarem mais responsivas, reduzindo a resistência que o coração precisa vencer para bombear sangue.

Os dados são claros. Uma grande análise de 270 estudos, envolvendo quase 16.000 pessoas e publicada em 2023 na British Journal of Sports Medicine, indicou que exercícios estáticos isolados têm um impacto na redução da pressão arterial superior ao de atividades aeróbicas comuns, como correr ou nadar. Os participantes que praticaram essas cargas estáticas registraram, em média, uma queda de 9,5 mmHg na pressão sistólica em comparação com os que não praticaram.

Limites e precauções

Apesar dos resultados promissores, é crucial respeitar os limites individuais. Para pessoas com pressão arterial muito alta ou instável, a introdução de qualquer novo tipo de exercício físico deve ser precedida de uma avaliação médica. O exercício não substitui a medicação, mas pode atuar sinergicamente com ela. A combinação de menos sódio, movimento adequado e alguns minutos de foco contra a parede pode ser o diferencial que falta para estabilizar os números. Em caso de dúvidas sobre a intensidade ou a segurança do exercício para o seu perfil, converse com seu médico assistente antes de iniciar.