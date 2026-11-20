Vacina contra a pneumonia: o que os dados realmente mostram

A ideia de uma "vacina contra a pneumonia" é, na verdade, a proteção contra um vilão específico: a bactéria Streptococcus pneumoniae, conhecida como pneumococo. Embora a pneumonia possa ser causada por diversos vírus e bactérias, é este agente que costuma provocar as formas mais agressivas da doença, podendo evoluir para quadros graves como meningite, otites severas e sepse.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вакцинация — укол в руку

O impacto real nos números

A vacina não funciona como um escudo universal contra qualquer inflamação nos pulmões, mas sua eficácia é marcante contra as versões mais letais da infecção. Dados apresentados pelo professor Sergey Avdeev, acadêmico da Academia Russa de Ciências, baseados em um estudo com 85 mil pacientes acima de 60 anos, revelam a magnitude dessa proteção.

A imunização demonstrou ser capaz de reduzir em 45% o risco de pneumonia adquirida fora do ambiente hospitalar. Quando se trata da pneumonia invasiva — a forma mais grave da doença -, a prevenção chega a 75%. Para quem convive com diabetes, a redução de riscos beira os 90%, enquanto pacientes com patologias cardiovasculares viram a probabilidade de complicações cair pela metade.

Por que ter tido a doença não garante imunidade?

Um equívoco comum é acreditar que, após superar uma pneumonia, o corpo está permanentemente protegido. No entanto, a medicina alerta que a recuperação natural não substitui a vacina por três motivos principais:

Primeiro, a diversidade dos agentes: se a pneumonia anterior foi causada por um vírus ou por micoplasmas, o organismo continua vulnerável ao pneumococo. Segundo, a complexidade da própria bactéria: existem mais de 90 tipos (sorotipos) de pneumococos, e ter sido infectado por um não impede o ataque de outros. Por fim, a vacina promove uma resposta imune mais estruturada e robusta do que a imunidade natural pós-doença.

Quando a pneumonia se torna crítica

O perigo da pneumonia reside no fato de ela atingir tecidos profundos dos pulmões, mas o risco real muitas vezes transborda o sistema respiratório. Em casos graves, a infecção pode desencadear a sepse — que ocorre em um terceiro dos pacientes graves, podendo levar à falência de órgãos internos.

Além disso, o sistema cardiovascular sofre um impacto severo: até 30% dos pacientes hospitalizados apresentam arritmias, infartos ou insuficiência cardíaca, frequentemente já nas primeiras 24 horas da doença. Outro ponto crítico é a síndrome do desconforto respiratório, que exige assistência intensiva e afeta 13% dos pacientes em estado crítico.

Quem deve priorizar a vacinação

Embora faça parte do calendário infantil, a vacinação é fortemente recomendada para adultos acima de 50 anos e, especialmente, para grupos de risco: fumantes, pessoas com imunodeficiência e portadores de doenças crônicas, como diabetes e problemas cardíacos ou pulmonares. Nesses casos, a condição de saúde prévia torna a infecção significativamente mais severa.

Para a maioria dos adultos, a aplicação é única. Contudo, dependendo dos fatores de risco individuais, especialistas podem recomendar a revacinação a cada cinco anos. A adequação do esquema vacinal a cada caso individual deve ser discutida e orientada pelo médico assistente.