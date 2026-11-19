Feto com hidrocefalia recebe cirurgia inédita no útero e mostra sinais de estabilização

Uma intervenção neurocirúrgica inédita na região de Moscou trouxe uma nova possibilidade para casos graves de hidrocefalia fetal, onde o acúmulo de líquido no cérebro do feto ameaça o desenvolvimento cerebral antes mesmo do nascimento. O procedimento, realizado na 17ª semana de gestação, buscou interromper a progressão da doença enquanto o bebê ainda estava no útero.

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A intervenção e o desafio do parto prematuro

A decisão pela cirurgia ocorreu após o diagnóstico precoce mostrar que o volume de líquido cefalorraquidiano crescia continuamente. Para estabilizar o quadro, os médicos instalaram um shunt — um tubo extremamente fino — que permitiu o escoamento do excesso de líquido do cérebro para o líquido amniótico. Essa manobra foi essencial para normalizar a pressão intracraniana e estabilizar as condições do feto durante a gestação.

Apesar do sucesso da drenagem, a gravidez enfrentou uma complicação na 30ª semana, com a ruptura prematura da bolsa, o que levou a a necessidade de uma cesariana de emergência.

O nascimento e a recuperação pós-natal

O bebê nasceu prematuro e com indicadores físicos críticos: pesava 750 gramas e media 35 centímetros. Devido à fragilidade, foi imediatamente colocado em incubadora para estabilização das funções vitais. No 17º dia de vida, foi necessária uma nova intervenção cirúrgica para a instalação de um novo dreno, desta vez direcionado ao espaço subcutâneo da cabeça, onde o líquido é absorvido naturalmente pelo organismo.

Perspectivas e a importância do acompanhamento

Atualmente, os dados do Ministério da Saúde regional indicam que a criança apresenta evolução: o peso subiu para 1.190 gramas e a estatura para 36 centímetros. Exames de controle confirmaram que a hidrocefalia não está progredindo.

É fundamental compreender que, embora o resultado inicial seja positivo e a doença esteja estabilizada, o paciente permanece em um grupo de risco. Casos de neurocirurgia fetal exigem um monitoramento rigoroso e a longo prazo com especialistas. A indicação para esse tipo de procedimento é complexa e deve ser discutida detalhadamente com o médico assistente, considerando os riscos e a viabilidade para cada caso individual.