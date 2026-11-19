Azia que não passa: sinal de alterações no esôfago que merecem investigação rápida

Queimação constante, sensação de peso no estômago ou desconforto no peito após as refeições. Para muitas pessoas, esses sinais são o lembrete de uma refeição pesada ou de um dia estressante. Mas para quem convive com refluxo ácido crônico, a história pode ter outro peso. O National Institute for Health and Care Excellence (NICE), da Inglaterra, publicou recentemente uma recomendação que pode mudar como o sistema de saúde investiga essas queixas persistentes: o uso de um teste não invasivo com cápsula de "esponja” para auxiliar na detecção precoce de mudanças no esôfago que podem evoluir para o câncer.

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A meta não é diagnosticar tumores diretamente, mas sim identificar a metaplasia de Barrett. Trata-se de uma alteração nas células que revestem a parte inferior do esôfago, causada pela exposição prolongada ao ácido gástrico. Especialistas estimam que essa condição afeta entre 1% e 2% dos adultos. É crucial fazer a distinção aqui: a maioria das pessoas com metaplasia de Barrett nunca desenvolve câncer. No entanto, a presença da condição aumenta o risco geral de desenvolver a doença ao longo do tempo. Identificar essas mudanças antes que se tornem malignas permite que os médicos tomem medidas preventivas, monitorando a situação de perto.

De uma endoscopia para um teste de consultório

Até agora, o padrão-ouro para confirmar o diagnóstico de metaplasia de Barrett ou câncer de esôfago era a endoscopia digestiva, um procedimento que geralmente exige preparação prévia e é realizado em ambiente hospitalar ou de alto custo. As novas tecnologias, como o Cytosponge e o EndoSign, oferecem uma via mais simples. O princípio é mecânico: o paciente engole uma pequena cápsula que libera uma esponja minúscula no esôfago. Essa esponja coleta células da superfície da mucosa, que são então analisadas em laboratório.

Essa abordagem tem dois grandes vantagens: é menos onerosa para o sistema de saúde e, o que é mais importante para o paciente, pode ser realizada em ambiente ambulatorial, sem a necessidade de internação ou sedação profunda. Isso reduz a barreira para quem tem medo de procedimentos invasivos ou dificuldade de acesso a exames complexos.

A recomendação do NICE significa que milhares de pessoas com sintomas intensos e persistentes de azia terão acesso facilitado a essa triagem. Mas é necessário manter os pés no chão. Um sintoma, por mais incômodo que seja, não é um veredito. O teste com cápsula é uma ferramenta, não uma sentença. Ele coleta dados, mas quem interpreta o que esses dados significam para a sua história clínica específica é o médico assistente. A decisão de realizar o exame, assim como a interpretação dos resultados, deve sempre considerar o perfil de risco individual e a avaliação clínica completa, evitando tanto o alarmismo desnecessário quanto a negligência de sinais que merecem atenção.