Perda de dentes aumenta risco de demência em 27%

A perda de dentes é frequentemente vista apenas como um problema estético ou uma inconveniência para mastigar. No entanto, para o cérebro, a ausência de dentes pode ser um sinal muito mais alarmante do que se imaginava. Um estudo abrangente, publicado no Journal of the American Medical Directors Association, sugere que a saúde bucal deve ser considerada um fator de risco central para o desenvolvimento de demências.

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A pesquisa, conduzida pela Universidade de Tohoku, acompanhou quase 47.500 japoneses com mais de 65 anos durante doze anos, entre 2013 e 2022. Ao final do período, 8.247 participantes (17,4% da amostra) desenvolveram demência. O objetivo dos cientistas foi entender se a quantidade de dentes restantes no paciente tinha uma ligação direta com o declínio cognitivo, comparando esse dado com outros fatores de risco conhecidos.

O impacto do número de dentes no risco cognitivo

Diferente de relatos subjetivos sobre a saúde, a contagem de dentes funciona como um marcador objetivo do histórico de saúde de uma pessoa. Os dados revelaram uma tendência clara: quanto menos dentes, maior a incidência de demência.

Para quem manteve 20 ou mais dentes, a taxa foi de 1,63 casos por 100 pessoas ao ano. Esse número sobe para 2,31 em quem possui entre 10 e 19 dentes, e chega a 2,97 para quem tem de 1 a 9 dentes. No cenário de perda total da dentição, o risco saltou para 4,34 casos por 100 pessoas. Após ajustar as variáveis de sexo, idade e renda, os pesquisadores concluíram que pessoas sem dentes têm um risco 27% maior de demência do que aquelas com 20 ou mais dentes.

O peso da saúde bucal frente a outros riscos

Para entender se esse dado é clinicamente relevante, os autores utilizaram a Fração Atribuível Populacional (FAP), que calcula quantos casos de uma doença poderiam ter sido evitados se um fator de risco específico fosse eliminado. No caso da perda dentária, esse valor foi de 7,2%. Na prática, isso significa que a saúde da boca pode estar relacionada a cada 14 casos de demência.

Esse impacto supera a influência da inatividade física, do tabagismo ou da baixa escolaridade. No ranking de fatores de risco modificáveis, a perda de dentes ficou em terceiro lugar, atrás apenas dos sintomas de depressão (10,5%) e do isolamento social (9,4%). Entre os homens, a perda dentária foi o fator número um (12%), superando a depressão. Já entre as mulheres, o fator ficou em quarto lugar, com contribuição de 6,1%.

Como a boca afeta o cérebro?

Os pesquisadores apontam três caminhos principais que conectam a cavidade oral ao declínio cognitivo:

Nutrição: A falta de dentes dificulta a mastigação, simplificando a dieta. Alimentos como carnes, vegetais e fibras, essenciais para o cérebro, são substituídos por opções mais macias e pobres em nutrientes.

A falta de dentes dificulta a mastigação, simplificando a dieta. Alimentos como carnes, vegetais e fibras, essenciais para o cérebro, são substituídos por opções mais macias e pobres em nutrientes. Socialização: A vergonha causada pela ausência de dentes pode levar a pessoa a evitar conversas e encontros sociais, promovendo um isolamento que acelera a perda de capacidades cognitivas.

A vergonha causada pela ausência de dentes pode levar a pessoa a evitar conversas e encontros sociais, promovendo um isolamento que acelera a perda de capacidades cognitivas. Inflamação Crônica: Dentes deteriorados e gengivas doentes são focos de inflamações constantes. Essas substâncias inflamatórias podem viajar pela corrente sanguínea e causar danos vasculares e teciduais no cérebro.

A lacuna nas diretrizes globais

Apesar dos achados, a saúde bucal não consta na lista de 14 fatores de risco modificáveis para demência publicada em 2024 pela comissão da revista The Lancet, nem nas novas recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

Os cientistas japoneses argumentam que essa omissão ignora milhões de pacientes potenciais. Para eles, a higiene rigorosa, o tratamento odontológico regular e a prótese dentária adequada não seriam apenas questões de estética, mas estratégias acessíveis de proteção cerebral.

É fundamental ressaltar que a perda de dentes é apenas um indicador entre muitos. A ausência de dentes não garante que a demência ocorrerá, assim como a dentição completa não impede a doença. No entanto, a deterioração da saúde bucal deve ser acompanhada por um profissional, pois pode sinalizar problemas sistêmicos mais profundos. Qualquer decisão sobre tratamento ou prevenção deve ser discutida com o médico assistente, considerando o histórico individual de cada paciente.