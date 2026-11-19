Dor de barriga e exame normal: por que o intestino irritável não aparece nos testes

Aquela sensação de abdômen inchado, que alterna entre espasmos dolorosos e períodos de calmaria, acompanhada por um ritmo intestinal imprevisível — ora com intestino preso, ora com diarreia -, é a realidade de muitas pessoas. O desconforto é real e, muitas vezes, gera a angústia de não saber se há algo grave acontecendo no interior do corpo. Na maioria desses casos, os sintomas apontam para a Síndrome do Intestino Irritável (SII), um distúrbio funcional crônico onde, curiosamente, o órgão pode parecer perfeitamente saudável nos exames, mas não funciona como deveria.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Утренняя тяжесть в животе

Quando o exame diz que está tudo bem, mas a dor continua

A grande armadilha da SII é a sua invisibilidade em exames convencionais. Endoscopias, colonoscopias ou exames de sangue frequentemente não revelam inflamações, tumores ou lesões estruturais. Para quem sente a dor, ouvir que "está tudo normal" pode ser frustrante, mas a explicação reside na diferença entre a anatomia e a função. O intestino não é apenas um tubo de passagem; é um órgão complexo, com contrações constantes e uma comunicação íntima com o cérebro.

Na SII, essa comunicação sofre uma falha. O que seria um acúmulo natural de gases ou o movimento normal do conteúdo intestinal é interpretado pelo sistema nervoso como uma ameaça, gerando dor. Esse fenômeno é chamado de hipersensibilidade visceral. É fundamental, porém, diferenciar a SII de doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn ou a colite ulcerosa. Nestas últimas, há danos reais aos tecidos e inflamação crônica, exigindo tratamentos medicamentosos rigorosos. Na SII, embora não haja a destruição das paredes intestinais, o impacto na qualidade de vida é igualmente significativo.

Os gatilhos do desequilíbrio

Não existe uma causa única para a síndrome; ela é multifatorial. O que se observa é a combinação de diversos fatores que desregulam o sistema:

O eixo cérebro-intestino é um dos principais pontos. Quando os sinais nervosos são distorcidos, o intestino torna-se excessivamente sensível a estímulos comuns. Somado a isso, a motilidade intestinal pode oscilar: contrações rápidas demais levam à diarreia, enquanto contrações lentas resultam em constipação.

A microbiota também desempenha um papel. Algumas pessoas apresentam composições bacterianas diferentes do padrão, que podem influenciar a barreira protetora do intestino. Há também o fator pós-infeccioso: em alguns casos, a síndrome surge após uma infecção intestinal (como salmonelose ou campilobacteriose), onde, mesmo após a eliminação da bactéria, a hipersensibilidade do órgão persiste.

A genética e o estresse completam o quadro. Ter parentes próximos com SII aumenta o risco, não necessariamente por uma mutação específica, mas por uma predisposição do sistema nervoso. O estresse emocional, por sua vez, atua como um amplificador dos sintomas, mas é importante notar que a SII não é apenas uma "doença nervosa", e sim um mau funcionamento orgânico objetivo.

O caminho para o controle

O ponto de partida é sempre a consulta com um gastroenterologista ou clínico geral. O diagnóstico da SII é feito por exclusão: o médico solicita exames de sangue, fezes e, por vezes, colonoscopia para garantir que não existam processos inflamatórios ou tumorais. No sistema de codificação médica (CID-10), a síndrome é classificada sob o código K58, com subdivisões para casos com diarreia (K58.0) ou sem ela (K58.9).

O objetivo do tratamento não é a "cura definitiva", mas sim o controle dos sintomas para que o paciente recupere sua qualidade de vida. A estratégia é individualizada e pode incluir a correção alimentar — como a dieta low FODMAP, que deve ser implementada obrigatoriamente sob supervisão de médico ou nutricionista -, o uso de espasmolíticos, reguladores da motilidade ou medicamentos que atuem na sensibilidade do sistema nervoso.

Técnicas de gestão de estresse e psicoterapia também apresentam eficácia ao reduzir a sobrecarga no eixo cérebro-intestino. A SII não oferece risco de vida, mas limita a rotina. Por isso, evitar a autodiagnóstico via internet e buscar a validação médica é essencial para excluir causas perigosas e traçar a melhor estratégia de alívio. Qualquer mudança na dieta ou medicação deve ser discutida e aprovada pelo médico assistente, considerando as particularidades de cada organismo.