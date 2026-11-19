Portugal reduz consumo de antibióticos em 5,2% mas regista subida de resistências bacterianas

Portugal registou uma redução de 5,2% no consumo de antibióticos entre 2019 e 2025, um passo na direção da meta de redução de 9% fixada para 2030. No entanto, os dados revelam que a eficácia do sistema de saúde não depende apenas de baixar números, mas de enfrentar a crescente resistência bacteriana que ameaça a eficácia dos tratamentos.

Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устойчивость бактерий к антибиотикам

Num comunicado conjunto publicado nesta quarta-feira, 18 de novembro, o Infarmed, a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) alertam que, embora alguns indicadores tenham evoluído favoravelmente, a realidade clínica exige ainda uma atuação integrada. O objetivo é garantir que a prevenção de infeções e a prescrição de antimicrobianos não sejam meramente procedimentais, mas clinicamente adequadas.

Em termos estatísticos, o consumo total desceu de 19,3 doses diárias definidas por mil habitantes por dia (DHD) em 2019, para 18,3 em 2025. Para atingir a meta nacional de 17,6 DHD até 2030, o país terá de reduzir mais cerca de 4 pontos percentuais. Dados preliminares do primeiro semestre de 2026 indicam a manutenção desta tendência descendente, desde que as medidas de prudência na prescrição sejam sustentadas.

Contudo, a análise detalhada do acesso e do tipo de fármacos revela lacunas. Apenas 61,9% do consumo incidiu sobre antibióticos recomendados como primeira opção para infeções frequentes, valor que permanece abaixo da meta europeia de 65%. Isto sugere que a prescrição de fármacos mais potentes ou de largo espetro continua a ser a norma em situações onde opções mais simples seriam suficientes.

No campo da resistência bacteriana, os resultados são contrastantes. Houve uma queda significativa (31,3%) na incidência de infeções da corrente sanguínea por Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA), baixando de 11,39 para 7,83 casos por 100 mil habitantes entre 2019 e 2025. Por outro lado, assiste-se a um crescimento preocupante em outras frentes: as infeções por Escherichia coli resistente às cefalosporinas de terceira geração subiram 31,9%, e as causadas por Klebsiella pneumoniae resistente aos carbapenemes dispararam 107%, subindo de 2,93 para 6,06 casos por 100 mil habitantes.

A análise do Infarmed sublinha que a descida do consumo em 2025, após quatro anos de sucessivos aumentos, ocorreu sobretudo no contexto comunitário, enquanto o consumo hospitalar se manteve estável. Nas farmácias comunitárias do continente, foram dispensadas 8.370.552 embalagens de antibióticos sistémicos (com receita e comparticipação) em 2025, e 3.974.030 no primeiro semestre de 2026.

Um ponto crítico reside na escolha do medicamento: a associação entre amoxicilina e ácido clavulânico foi o antibiótico mais dispensado em 2025. Por ser um fármaco de largo espetro, o Infarmed recorda que, sempre que clinicamente possível, a amoxicilina simples deveria ser privilegiada, por ter um impacto menor na seleção de resistências bacterianas.

Para tentar transformar estas diretrizes em práticas reais, as três entidades promoveram em Lisboa o encontro "Prevenir Infeções, Preservar Antimicrobianos — Da evidência à implementação: prioridades até 2030”. No âmbito deste evento, foi assinado um protocolo do projeto DRIVE-AMS entre a DGS, a ULS São João, o IPO do Porto e a ULS Tâmega e Sousa, visando reforçar os programas de apoio à prescrição e garantir que o paciente receba o tratamento mais preciso e menos agressivo para a flora bacteriana.