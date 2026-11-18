Pressão alta sem sintomas é mais perigosa do que dor: entenda por que o silêncio engana

Imagine uma noite de sexta-feira tranquila. Você tem 35 anos, está cheio de energia e não tem do que reclamar. A ideia de ter pressão alta parece um problema típico de pessoas de cabelos brancos que andam com uma caixinha de remédios no bolso. No entanto, no consultório médico, uma simples medição pode indicar 140/90. Você dá de ombros. “Eu me sinto bem”, diz você. É exatamente aqui que começa o perigo real — não porque o número esteja alto, mas porque esse silêncio é confortável.

Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Измерение артериального давления

O corpo humano é um sistema complexo no qual o estilo de vida desempenha um papel decisivo. Cientistas estimam que, embora a medicina e a genética contribuam com uma parcela modesta, nossos hábitos diários e o ambiente em que vivemos influenciam nossa saúde em mais de 50%, especialmente no que diz respeito ao sistema cardiovascular. É uma constatação poderosa: nosso coração não é apenas um músculo que bate; é um órgão que registra cada episódio de estresse, cada refeição pulada, cada noite mal dormida e cada momento em que escolhemos nos movimentar ou permanecer parados.

O mito da “pressão habitual”

Muitos adultos, especialmente aqueles que convivem com níveis levemente elevados de pressão arterial há anos, criam um parâmetro próprio. Eles o chamam de sua “pressão habitual”. Argumentam que o corpo se adaptou, que não sentem dores de cabeça nem tonturas e que, portanto, aqueles valores são o seu “normal”. A professora Yulia Frolova, cardiologista do Instituto de Pesquisa Pirogov, desmantela essa crença de forma gentil, porém firme. A pressão alta, mesmo quando assintomática, acelera o desgaste dos vasos sanguíneos. É um processo silencioso: os vasos perdem a elasticidade, o coração precisa fazer um esforço maior e o risco de um acidente vascular cerebral (AVC) ou infarto vai se acumulando, de forma silenciosa, em segundo plano. O padrão médico oficial não é uma mera sugestão; é uma referência de proteção: pressão sistólica entre 120 e 129 mmHg e pressão diastólica abaixo de 80 mmHg.

O perigo da hipertensão reside justamente na sua invisibilidade. Ela não se manifesta por meio de dor; ela simplesmente segue seu curso. Quando os sintomas finalmente aparecem — como falta de ar ou aperto no peito —, os danos aos órgãos-alvo (rins, coração, cérebro e olhos) já podem ser significativos. É por isso que uma única medição em um consultório não é suficiente. Os médicos buscam identificar padrões. Eles solicitam um registro das medições feitas ao longo de vários dias — pela manhã e à noite, em um estado de repouso. Isso ajuda a filtrar o “efeito do avental branco” — aquele pico de pressão causado pelo nervosismo no ambiente médico — e revela a realidade cotidiana do sistema cardiovascular.

A idade não é uma justificativa

Outra ideia comum é a de que a pressão arterial aumenta naturalmente com o envelhecimento. É verdade que os vasos sanguíneos perdem elasticidade, mas isso não torna a pressão alta algo normal ou aceitável no processo de envelhecer. O coração possui mecanismos adaptativos que podem mascarar problemas por anos. Para pessoas com menos de 50 anos, o valor mais baixo (pressão diastólica) costuma ser o indicador de risco mais relevante. Após os 60 anos, o foco se desloca para o valor mais alto (pressão sistólica) e para a diferença entre ambos, chamada de pressão de pulso. Essa nuance é fundamental: uma leitura considerada “normal” para alguém de 40 anos pode ser um sinal de alerta para uma pessoa de 70, e vice-versa. Portanto, o tratamento deve ser personalizado, e não baseado em uma abordagem única para todos.

A atividade física é frequentemente vista como o antídoto para todos os problemas de saúde. Contudo, a intensidade importa. Começar, de repente, a praticar maratonas ou levantamento de peso intenso, sem o devido condicionamento, pode sobrecarregar o músculo cardíaco além de sua capacidade de recuperação. Cardiologistas defendem a prática de exercícios moderados e regulares. Para aqueles que se dedicam a esportes de alto rendimento, o acompanhamento médico profissional torna-se indispensável. A boa notícia é que muitas das alterações causadas pelo excesso de treino são reversíveis, desde que a carga seja ajustada a tempo.

O valor de um check-up simples

O tempo é precioso. Um check-up abrangente pode parecer um gasto desnecessário; no entanto, um conjunto básico de exames pode fornecer um panorama das condições do sistema cardiovascular. Hemograma completo, dosagens de glicemia e ácido úrico, perfil lipídico (para medir o colesterol “ruim” e o “bom”), eletrocardiograma (ECG) e ecocardiograma (ultrassom do coração) não são exames excessivos. São ferramentas que ajudam a identificar o que ainda não é sentido pelo próprio indivíduo. Um ultrassom das artérias carótidas e das artérias das pernas pode detectar placas ateroscleróticas antes que elas causem uma obstrução. Até mesmo um exame de rotina, como uma radiografia de tórax ou um ultrassom abdominal, pode, por acaso, revelar uma condição potencialmente fatal, como um aneurisma de aorta.

A tecnologia moderna também oferece um aliado útil, ainda que informal. Dispositivos de monitoramento de atividades físicas não são equipamentos médicos, mas sua capacidade de acompanhar a frequência cardíaca e a qualidade do sono pode fornecer sinais precoces de tendências que talvez justifiquem uma conversa com um médico. Eles funcionam como um espelho — não um espelho em que se deva confiar cegamente, mas um que pode ajudá-lo a perceber quando o reflexo não parece estar exatamente como deveria.

No fim das contas, a mensagem não é sobre medo; é sobre clareza. Um número elevado em um monitor não constitui um diagnóstico; é apenas uma informação. O verdadeiro trabalho começa na conversa com um profissional de saúde, que poderá interpretar esses números dentro do contexto do seu quadro clínico.