Vacina da gripe não causa a doença: entenda o mito mais comum da temporada

Com a chegada da temporada de gripe, surge também aquele ciclo familiar de dúvidas sobre a vacinação. Para muitos, a decisão de procurar o posto de saúde esbarra em receios que parecem lógicos no cotidiano, mas que não se sustentam diante da biologia do vírus. A questão não é apenas evitar um resfriado forte, mas entender onde termina o mito e começa a proteção real.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Вакцинация от гриппа

A impossibilidade de adoecer pela vacina

Uma das resistências mais comuns é o medo de que a própria vacina cause a gripe. No entanto, do ponto de vista técnico, isso é impossível com as vacinas inativadas utilizadas atualmente. Como esses imunizantes não contêm o vírus vivo e capaz de se reproduzir, eles não têm a ferramenta necessária para provocar a doença no organismo. O que se sente, às vezes, é a resposta do sistema imune aprendendo a se defender, e não a infecção viral em si.

Grupos onde a proteção é prioritária

Existem grupos que, por vezes, hesitam em se vacinar por acreditarem que sua condição de saúde seria um impedimento, quando, na verdade, é justamente a razão para a prioridade. É o caso das gestantes: longe de ser uma contraindicação, a vacina é recomendada porque a gravidez aumenta o risco de complicações graves da gripe. Além disso, há um benefício indireto crucial, já que os anticorpos produzidos pela mãe são transmitidos ao bebê, oferecendo uma camada de proteção nos primeiros meses de vida.

Para quem convive com doenças crônicas, a lógica é semelhante. Patologias pré-existentes podem transformar um quadro gripal em algo muito mais severo. Nesses casos, a vacinação é fundamental, embora a decisão final deva ser sempre validada pelo médico assistente, que poderá avaliar o estado atual de saúde do paciente e determinar o momento ideal para a aplicação.

Por que a dose não é única

Outra pergunta frequente é a validade da proteção: se já me vacinei no ano passado, por que repetir? A resposta reside na natureza instável do vírus da gripe. Ele sofre mutações constantes, o que obriga a ciência a atualizar a composição das vacinas anualmente para que elas correspondam aos cepos que a Organização Mundial da Saúde prevê como dominantes para cada temporada.

Além da mudança do vírus, existe a questão da nossa própria imunidade. O nível de anticorpos gerado por uma dose anterior declina com o tempo. Assim, a vacinação anual não é uma redundância, mas a única forma de manter o sistema de defesa atualizado e eficiente contra as variantes mais recentes do vírus.