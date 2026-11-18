Controle do diabetes tipo 2: novas terapias oferecem alternativa ao uso de injeções

14 de novembro é lembrado como o Dia Mundial do Diabetes, data escolhida para homenagear Frederick Banting. Junto com seus colegas, ele descobriu a insulina em 1921, uma mudança de paradigma que transformou uma sentença de morte em uma condição crônica gerenciável. Hoje, o cenário é dominado pelo diabetes tipo 2, responsável por mais de 80% dos casos. Nesses casos, o corpo ainda produz insulina, mas as células perdem a sensibilidade a ela, um processo frequentemente associado ao excesso de peso, alimentação inadequada e baixa atividade física.

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Entre a desinformação e a realidade clínica

A principal dificuldade enfrentada por pacientes e familiares não é a falta de informação, mas o excesso dela, muitas vezes contraditório. Redes sociais e blogs estão cheios de conselhos de nutríologistas, influenciadores e até assistentes de inteligência artificial sobre como controlar a glicemia. Essas orientações frequentemente conflitam entre si, gerando confusão. Muitos vivem presos a estereótipos obsoletos, acreditando que ter diabetes significa uma dieta ascética eterna, proibição de doces e isolamento social. Essa abordagem gera estresse e desregulagem, falhando em promover qualidade de vida.

Na prática, os métodos de tratamento modernos permitem viver de forma plena: frequentar restaurantes e consumir frutas em quantidades razoáveis são parte de uma rotina possível, desde que haja orientação adequada.

Novos horizontes no tratamento: agônistas do GLP-1

Olesya Gurava, médica-chefe do Professorial Hospital of Endocrinology and Diabetes e candidata a Ph. D. em Medicina, destaca que os médicos hoje têm à disposição ferramentas para controlar o diabetes de maneira integrada. Entre elas estão os agônistas do peptídeo semelhante ao glucagon-1 (GLP-1). Esses medicamentos não atuam apenas no nível de açúcar no sangue, mas também em distúrbios metabólicos associados.

Exemplos dessa classe incluem a semaglutida, disponível em formulações orais como Semalarta e Rebelas, ou injetável como Wegovy. Esses medicamentos ativam os centros de saciedade no cérebro, ajudando a prolongar a sensação de fome e reduzir o desejo por alimentos doces e gordurosos. Além disso, retardam o esvaziamento do estômago e estimulam a produção de insulina apenas quando a glicose está elevada. O resultado é uma absorção gradual dos alimentos, evitando picos bruscos de açúcar no sangue.

É fundamental compreender que esses fármacos também melhoram a função renal e hepática e reduzem o risco de complicações cardiovasculares. Com terapia de longo prazo e acompanhamento médico, pessoas com diabetes podem viver décadas sem complicações graves, mantendo-se ativas profissional e socialmente. A forma oral elimina a necessidade de injeções, o que aumenta a adesão ao tratamento, especialmente para quem tem fobia de agulhas. Contudo, a escolha do medicamento específico e da dose deve ser feita exclusivamente pelo médico responsável, com base em indicadores individuais. A automedicação é inaceitável.

O desafio do diagnóstico precoce

Dados do Ministério da Saúde da Rússia e do Instituto de Pesquisa em Endocrinologia apontam um crescimento no número de novos casos: em 2025, o aumento foi de 6,4%. Nos últimos 15 anos, a prevalência do diabetes tipo 1 subiu 36%, enquanto a do tipo 2 aumentou 64%. Atualmente, 5,8 milhões de pessoas estão em acompanhamento ambulatorial. No entanto, especialistas estimam que o número real de pacientes seja de 11 a 12 milhões, cerca de 8% da população.

Mais da metade dos casos de diabetes tipo 2 permanece não diagnosticada porque a doença evolui silenciosamente. Os sintomas clássicos — boca seca, fadiga constante, necessidade frequente de urinar, sede e feridas que demoram a cicatrizar — não aparecem imediatamente. Muitas pessoas só descobrem a condição quando já desenvolveram complicações nos rins, no coração ou nos vasos sanguíneos.

Cerca de 20% dos adultos apresentam prediabetes, um estágio de alterações metabólicas (glicose e colesterol elevados, excesso de peso e pressão arterial alta) que ainda não evoluiu para a doença, mas representa um risco elevado. Nas fases iniciais, mudanças no estilo de vida podem reverter o processo, mas isso exige diagnóstico preciso e orientação profissional qualificada, não conselhos de redes sociais. A aplicabilidade de qualquer recomendação ao seu caso específico deve ser discutida com seu médico assistente.