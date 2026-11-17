Risco cardiovascular é maior ao acordar: por que os primeiros minutos contam

Acordar e levantar-se da cama parece ser o gesto mais simples do dia, mas para o sistema cardiovascular, esse momento marca a transição para um dos períodos de maior vulnerabilidade. Estatísticas médicas indicam que o intervalo entre as 6h e as 12h é crítico, com um aumento significativo na incidência de infartos e AVCs, especialmente nos primeiros instantes após o despertar.

Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Приглушённый свет перед сном

A fisiologia do despertar

Essa fragilidade matinal não é ocasional, mas fruto de uma cascata de reações biológicas. Segundo a candidata a doutora em ciências médicas Elvira Khachirova, a mudança do corpo para a posição vertical provoca um aumento imediato da pressão arterial e da frequência cardíaca. Somado a isso, ocorre um aumento na viscosidade do sangue, o que favorece a formação de trombos.

Para quem já convive com hipertensão ou aterosclerose, esse cenário fisiológico, muitas vezes potencializado pelo estresse do início da jornada de trabalho, pode se tornar perigoso. Os números refletem essa urgência: o risco de infarto do miocárdio sobe cerca de 40%, o de AVC quase 50% e o de morte súbita cardíaca chega a 30% em comparação à média do restante do dia.

Ritmos e gatilhos emocionais

Embora existam outros períodos de vulnerabilidade, como as horas que antecedem a meia-noite, o pico matinal é o mais expressivo. Curiosamente, esse padrão pode variar para quem trabalha em turnos, deslocando o momento de maior risco. Outro fator relevante é o calendário: as segundas-feiras costumam ser mais críticas, pois a tensão emocional do retorno ao trabalho se soma aos ajustes biológicos do organismo.

O cardiologista Valeriy Klimov ressalta que a consciência sobre esses ritmos deve se traduzir em cuidados práticos. O foco não deve ser o medo, mas a gestão do despertar, evitando movimentos bruscos ao levantar e mantendo a disciplina rigorosa com os medicamentos prescritos pelo cardiologista.

Adoção de hábitos preventivos

Para minimizar os riscos, especialmente em idosos e pacientes em grupos de risco, a orientação é começar o dia com calma. Uma leve mobilidade e alongamentos ainda na cama, antes de se colocar de pé, podem ajudar o corpo a se adaptar à mudança de posição de forma mais suave.

O monitoramento regular da pressão arterial e o ajuste da terapia medicamentosa são as ferramentas mais eficazes para controlar essas ameaças biológicas naturais. Como cada organismo reage de forma distinta, a adequação desses hábitos e a escolha do tratamento devem ser discutidas e validadas com o médico assistente.