Colesterol 'bom' alto no exame não garante proteção do coração, diz ciência

Por décadas, a conversa nos consultórios médicos seguiu uma lógica simples: o colesterol "ruim" era o vilão a ser combatido, enquanto o "bom" era o herói que protegia as artérias. Essa divisão moldou dietas e escolhas no supermercado, mas a biologia do corpo humano se revelou mais complexa do que um simples jogo de soma. Descobertas recentes indicam que a quantidade de colesterol "bom" no sangue não é a garantia de saúde que se pensava, e que, em certos casos, esse excesso pode ser irrelevante ou até prejudicial.

Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Холестериновая бляшка

A falha na logística do organismo

Para entender a mudança de perspectiva, é preciso olhar para a função dessas substâncias. O colesterol é essencial para construir as paredes das células e produzir hormônios. O problema não é a substância em si, mas como ela é transportada. As lipoproteínas de baixa densidade (LDL, o "ruim") levam o colesterol para as células; quando em excesso, elas se acumulam nas paredes das artérias, iniciando a aterosclerose.

Já as lipoproteínas de alta densidade (HDL, o "bom") sempre foram vistas como "coletores de lixo", responsáveis por retirar o excesso de gordura das placas arteriais e levá-lo ao fígado para ser descartado. No entanto, a ciência encontrou um paradoxo: medicamentos desenvolvidos para elevar artificialmente o HDL, como a niacina e inibidores de CETP, não reduziram a mortalidade nem a ocorrência de infartos, mesmo quando os níveis de colesterol "bom" subiam no exame.

Quando a proteção se torna inútil

A chave da questão não está na quantidade de partículas, mas na qualidade delas. O número que aparece no exame de sangue é um indicador bruto, mas não revela se aquelas partículas estão realmente funcionando. Em quadros de inflamação crônica, obesidade ou diabetes, a estrutura do HDL muda. Ele perde sua capacidade antioxidante e anti-inflamatória e, em casos graves, pode se tornar pró-inflamatório, contribuindo para o crescimento das placas de gordura em vez de combatê-las.

Ou seja, ter um nível alto de HDL no papel não significa que o paciente tenha a proteção real contra doenças cardiovasculares se essas partículas estiverem "estragadas" ou forem disfuncionais.

O foco continua no "vilão"

Apesar da revisão do papel do HDL, o status do LDL (o colesterol ruim) como alvo principal permanece inalterado. A meta agora é a precisão. As diretrizes atualizadas da ESC/EAS 2025 sugerem metas agressivas de redução do LDL dependendo do risco individual do paciente:

Risco muito alto: abaixo de 1,4 mmol/l.

abaixo de 1,4 mmol/l. Risco extremo (eventos recorrentes): abaixo de 1,0 mmol/l.

abaixo de 1,0 mmol/l. Alto risco: abaixo de 1,8 mmol/l.

abaixo de 1,8 mmol/l. Risco moderado: abaixo de 2,6 mmol/l.

Mais do que saber se é necessário reduzir o colesterol ruim, a questão atual é o quanto ele deve ser baixado e quão cedo a terapia deve começar para cada perfil de paciente.

Impacto no prato e no estilo de vida

Essas evidências mudam a forma como encaramos a alimentação. O colesterol presente em alimentos, como nos ovos, deixou de ser considerado o fator principal de risco para a maioria das pessoas. O ponto crítico agora são as gorduras saturadas (carnes gordas, manteiga, queijos) e as gorduras trans (fast food, produtos industrializados), que elevam o LDL e a mortalidade.

A substituição dessas gorduras por opções insaturadas, como peixes, oleaginosas e óleos vegetais, é o que traz o benefício real. A lição deixada por essa nova compreensão do colesterol é que números isolados em um papel não definem a saúde. O controle cardiovascular depende da funcionalidade das lipoproteínas, do controle da inflamação e do estilo de vida. Qualquer ajuste em medicações ou dosagens deve ser discutido e decidido exclusivamente pelo médico assistente, com base em exames completos.