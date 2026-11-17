Pega resfriado e toma antibiótico? Hábito comum cria bactérias que o remédio não resolve mais

Existe um reflexo comum nas farmácias brasileiras: o nariz entupido, a garganta doendo e a mão estendendo-se automaticamente para a prateleira dos antibióticos. A cena é tão frequente que parece natural, mas esconde um erro de lógica que especialistas insistem em corrigir. Antibióticos não combatem vírus; eles foram desenhados para atuar sobre bactérias. Quando um resfriado comum surge, o uso do medicamento não apenas é ineficaz, como pode preparar o terreno para problemas mais sérios no futuro.

Photo: NewsInfo.Ru by Ирина Соколова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Устойчивость бактерий к антибиотикам

A distinção entre um vírus e uma bactéria é fundamental para entender por que o remédio erra o alvo. Essas são duas categorias de microrganismos com estruturas e mecanismos de reprodução completamente diferentes. Os antibióticos interferem nos processos vitais das células bacterianas, mas são incapazes de reconhecer ou inibir a atividade viral. É por isso que, nas infecções respiratórias agudas de origem viral, o medicamento simplesmente não encontra o que deve destruir.

Quando a prescrição faz sentido

O papel real dos antibióticos entra em cena apenas quando há complicações bacterianas secundárias. Isso pode acontecer quando, por exemplo, uma infecção viral evolui para uma bronquite bacteriana, uma otite média ou uma faringite (a famosa "gripe" que, na verdade, muitas vezes é inflamação da garganta causada por bactérias como o estreptococo). Nesses casos, a terapia antibiótica é necessária e eficaz. Porém, a decisão de prescrever não deve ser feita pelo paciente, baseando-se em sintomas genéricos, mas sim por um profissional de saúde, após avaliação clínica. Atravessar essa fronteira sem orientação médica é onde começa o risco.

O custo invisível da automedicação

Tomar antibióticos por conta própria, seja para curar um resfriado rápido ou como "precaução", carrega consequências que vão muito além da ineficácia imediata. Primeiro, o corpo pode sofrer efeitos colaterais significativos, que variam de reações alérgicas (desde erupções cutâneas até o temido choque anafilático) até a desregulação da flora intestinal benéfica e um enfraquecimento geral das defesas imunológicas.

Existe, porém, um perigo mais lento e coletivo: a resistência bacteriana. Ao expor as bactérias a esses fármacos de forma desnecessária e repetida, criamos um ambiente de seleção natural. Sobrevivem as cepas mais resistentes, que passam a ignorar o efeito do medicamento. O resultado prático é que, em um momento em que a infecção bacteriana for de verdade grave e o antibiótico for realmente vital, ele pode ter perdido sua potência. O paciente que tratou seu resfriado comum com penicilina três vezes antes pode descobrir, meses depois, que a mesma penicilina não resolve mais sua pneumonia.

O que realmente ajuda quando o corpo luta contra um vírus

Como a maioria das infecções respiratórias é viral, a estratégia de tratamento não é a de matar o inimigo com química, mas de apoiar o sistema imunológico enquanto ele faz o trabalho. Isso significa priorizar o descanso físico e mental. Reduzir a carga de atividades, garantir um sono de qualidade e manter uma hidratação adequada são as medidas mais eficazes para a maioria dos casos de resfriado. Não existe uma pílula mágica para curar o vírus mais rápido; existe apenas a paciência de deixar o corpo realizar seu processo natural de recuperação, sem interferências desnecessárias que podem, ironicamente, complicar o cenário clínico futuro.

A decisão de utilizar ou não antibióticos deve ser sempre individualizada e tomada em conjunto com o médico assistente, que consegue diferenciar uma irritação viral comum de uma infecção bacteriana que requer intervenção específica.