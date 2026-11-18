Banho quente e tontura: por que essa combinação pode ser perigosa

Aquele banho quente demorado, que deveria ser o ponto alto do relaxamento após um dia cansativo, às vezes termina de forma inesperada: uma sensação de fraqueza súbita, a vista escurecendo ou aquela instabilidade ao tentar se levantar. Para muitos, esses sinais são ignorados como um simples cansaço, mas, na verdade, eles são alertas do sistema cardiovascular sobre a dificuldade em lidar com a carga térmica.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Мужчина в ванне

O problema reside na resposta fisiológica ao calor intenso. Quando mergulhamos em água muito quente, os vasos sanguíneos periféricos se dilatam para dissipar o calor, direcionando um fluxo intenso de sangue para a pele. Esse processo reduz a resistência vascular geral, o que pode provocar uma queda brusca na pressão arterial. Segundo a cardiologista Ekaterina Martynova, do Hospital Clínico de Krasnogorsk, se os mecanismos de compensação do corpo não conseguem se adaptar a essa mudança rapidamente, o cérebro passa a sofrer uma deficiência temporária de oxigênio.

Quem deve ter atenção redobrada

Nem todos reagem da mesma forma ao calor, e existem grupos para os quais esses sintomas — tontura, escurecimento visual e sensação de desmaio — representam um risco maior. Pessoas com hipotensão crônica, portadores de patologias cardíacas e hipertensos que utilizam diuréticos devem ter cautela redobrada. A interação entre a medicação e a vasodilatação causada pela água quente pode potencializar a queda de pressão.

Além do risco imediato de quedas e traumas dentro do banheiro devido a um desmaio, a médica terapeuta Anna Kuznetsova alerta que oscilações bruscas de pressão decorrentes do superaquecimento podem, em casos específicos, estar ligadas a riscos de tromboses ou ao agravamento de problemas cardíacos latentes. Por isso, o controle da temperatura da água não é apenas uma questão de conforto, mas de segurança.

Ajustes práticos para um banho seguro

Para evitar que o momento de descanso se torne um incidente médico, a recomendação é evitar temperaturas excessivas e limitar o tempo de permanência na banheira ou sob o chuveiro quente. Um detalhe fundamental ocorre no momento de sair da água: evitar movimentos bruscos. Uma estratégia recomendada por especialistas é sentar-se na borda da banheira por alguns instantes antes de levantar, permitindo que a circulação sanguínea se normalize gradualmente.

É importante ressaltar que, se as tonturas se tornarem recorrentes, isso pode ser um indício de falhas mais sérias no funcionamento do coração. Nesses casos, a investigação médica é indispensável. A adequação de qualquer rotina de autocuidado ou a análise de sintomas específicos deve ser discutida individualmente com o médico assistente.