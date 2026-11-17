Sangue não revela tudo: análise lipídica expõe riscos cumulativos silenciosos

Existe um mito persistente de que uma única análise de sangue possa revelar, de forma instantânea e definitiva, o estado completo da sua rede vascular. Na realidade, a cardiologia não funciona dessa maneira. O médico cardiólogo Ígnati Rudchenko esclarece que não existe, atualmente, um exame único capaz de avaliar toda a saúde dos vasos sanguíneos em um só momento. A avaliação real dos riscos cardiovasculares exige um olhar complexo, mas há um exame central que orienta esse diagnóstico: o perfil lipídico.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Анализ крови на стекле

Esse exame mede o colesterol e suas frações específicas, que são fundamentais para entender como as placas de ateroma se formam nas paredes das artérias. Quando os resultados chegam, é comum a confusão entre os números. A chave para interpretá-los não está apenas em saber qual é o "colesterol total", mas em observar o equilíbrio entre diferentes tipos de lipoproteínas.

O que realmente distingue o risco

Para entender o que esses números significam para a sua saúde, é preciso separar as funções distintas dos lipídios. Os lipoproteínas de baixa densidade (LDL) são frequentemente chamados de colesterol "ruim". A concentração elevada dessas partículas no sangue está diretamente associada ao crescimento ativo de placas de colesterol nas paredes dos vasos, estreitando o fluxo sanguíneo.

Por outro lado, os lipoproteínas de alta densidade (HDL), conhecidos como colesterol "bom", junto com os triglicerídeos, ajudam a avaliar o metabolismo geral de gorduras no organismo. A atenção do médico deve focar na relação e no balanceamento desses componentes, não apenas em um valor isolado. É uma diferença crucial entre ter um sintoma e ter um diagnóstico: o exame aponta o ambiente químico, mas o corpo é o que executa o resultado ao longo do tempo.

A questão do jejum e da frequência

Um aspecto prático que alivia a ansiedade de muitos pacientes é a questão do preparo. Historicamente, acreditava-se que era necessário jejuar por longas horas antes da coleta. O cardiologista reforça que os protocolos modernos permitem obter uma avaliação objetiva dos riscos mesmo sem um longo período de jejum prévio. Essa flexibilidade torna o rastreamento mais acessível no dia a dia, sem comprometer a precisão da análise.

Quanto a quando começar e com que frequência repetir, a orientação vai contra a ideia de que o cuidado cardiovascular é uma tarefa apenas da idade adulta avançada. Como o dano causado pelo colesterol elevado é cumulativo e silencioso, ocorrendo ao longo de muitos anos, a recomendação é iniciar o monitoramento desde os 19 anos de idade.

A periodicidade dos exames não é universal; ela depende do seu contexto individual. Para quem não possui fatores de risco adicionais, um intervalo de cinco anos entre as análises pode ser suficiente. No entanto, a situação muda para quem carrega vulnerabilidades específicas. Neste grupo, a recomendação é realizar o exame anualmente.

Os fatores que exigem essa atenção redobrada incluem a hipertensão arterial (pressão alta), o diabetes mellitus, o excesso de peso corporal e o hábito de fumar. Outro ponto crítico a observar é o histórico familiar: se parentes próximos sofreram infartos em idades jovens, o risco individual é consideravelmente alterado. Essa é a fronteira entre a prevenção genérica e a vigilância clínica necessária. A decisão sobre qual estratégia adotar deve ser sempre conversada com o médico assistente, que interpretará esses dados à luz do seu histórico completo e da sua condição atual.