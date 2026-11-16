UMG pede prudência ao Governo no financiamento de medicamentos contra a obesidade e diabetes

O acesso a tratamentos modernos para a obesidade e diabetes em Portugal coloca agora o Estado e os utentes perante um dilema complexo: o equilíbrio entre a urgência clínica, a segurança a longo prazo e a sustentabilidade financeira do Serviço Nacional de Saúde. A UMG-Associação de Utentes de Medicamentos Genéricos apelou, a 16 de novembro, a que o Governo seja prudente nas decisões de financiamento dos medicamentos injetáveis para estas patologias, alertando para a necessidade de explorar mecanismos que não deixem o controlo dos preços exclusivamente nas mãos dos detentores das patentes.

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Esta posição surge num momento de alerta sanitário. A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) revelou estar a analisar a inclusão de informações sobre um efeito secundário grave — a possibilidade de perda de visão (cegueira) — nos folhetos informativos destes fármacos. Este movimento segue alertas semelhantes emitidos pela FDA, a agência reguladora dos Estados Unidos, relativos ao risco de NAION, um efeito raro mas severo.

Do ponto de vista do utente, a preocupação é imediata. António Oliveira Andrade, presidente da mesa da Assembleia Geral da UMG, foi claro ao advertir que nenhum paciente deve interromper a sua terapêutica por iniciativa própria, devendo qualquer dúvida ser resolvida com o médico assistente ou o farmacêutico. A associação sublinha que a farmacovigilância deve ser rigorosa, incentivando a reportação de qualquer reação adversa ao INFARMED ou ao titular do medicamento.

Contudo, para além da segurança clínica, existe a questão do acesso real. A UMG argumenta que, como estes medicamentos são recentes e possuem um perfil de segurança ainda em consolidação, o Estado deve evitar compromissos financeiros cegos. A proposta da associação é que o Governo considere a emissão de licenças obrigatórias (a chamada "quebra de patente”) antes de avançar para comparticipações duradouras. Este mecanismo legal permitiria a fabricação ou comercialização por terceiros sem o consentimento do titular da patente, visando salvaguardar o interesse público e garantir que o preço não seja uma barreira intransponível.

A análise dos números revela o fosso entre o direito formal ao tratamento e a possibilidade real de o obter. Atualmente, fala-se numa comparticipação de 15% para fármacos contra a obesidade, mas a UMG recorda que este valor é insuficiente para derrubar as barreiras económicas, dado o custo elevado destes medicamentos. O impacto orçamental evidencia a escala do problema: enquanto uma comparticipação de 15% representaria um gasto público de cerca de 46,8 milhões de euros no primeiro ano, elevar esse apoio para 90% dispararia a despesa para aproximadamente dois mil milhões de euros.

Para a UMG, o reconhecimento da obesidade como prioridade de saúde pública não pode ser apenas simbólico; deve traduzir-se numa avaliação rigorosa de todos os instrumentos jurídicos e financeiros disponíveis. O objetivo é assegurar que o tratamento chegue a quem precisa de forma economicamente sustentável, exigindo do Estado uma transparência total e uma reavaliação contínua da relação custo-benefício do que é financiado com fundos públicos.