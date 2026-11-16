Vacina contra dengue no SUS é restrita a crianças e adolescentes de 10 a 14 anos

O cenário climático atual coloca o Brasil em alerta. Com a influência do fenômeno El Niño, que eleva as temperaturas e altera o regime de chuvas, especialistas alertam para um aumento iminente na infestação do mosquito Aedes aegypti. Para quem busca proteção, o momento de vacinar é agora, já que a imunidade não é instantânea e o Ministério da Saúde projeta um crescimento de 20% a 40% nos casos de dengue para o próximo ano.

Photo: Pravda.Ru by Мария Сирота is licensed under Все права защищены Медицинская работница в больнице

No entanto, existe um abismo entre a recomendação médica e o acesso real à vacina para a maioria da população. Atualmente, o Sistema Único de Saúde (SUS) oferece apenas a vacina Qdenga (da Takeda), mas o acesso é restrito a um grupo muito específico: crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O esquema consiste em duas doses, com intervalo de três meses.

Para qualquer pessoa fora dessa faixa etária, a única alternativa é a rede privada. A Qdenga está disponível para pessoas de 4 a 60 anos em farmácias e laboratórios, mas o custo é alto: cada dose varia entre R$ 299,90 e R$ 510, tornando a prevenção financeira inacessível para grande parte dos brasileiros.

A situação se torna ainda mais complexa com a suspensão da vacina Butantan-DV. Embora tenha sido aprovada pela Anvisa em novembro de 2025 para pessoas de 12 a 59 anos — o que ampliaria drasticamente a cobertura pública -, sua aplicação foi interrompida em junho após a detecção de 42 reações adversas graves, incluindo duas mortes. Até o momento, a Anvisa e o Ministério da Saúde não deram prazos para a conclusão da investigação e eventual liberação do imunizante.

Enquanto a vacinação pública permanece limitada, os dados mostram que o risco é onipresente. Um levantamento do Ministério da Saúde (maio a agosto de 2026) revelou que a maioria dos focos do mosquito está dentro das próprias residências. Em quase metade dos municípios avaliados (49,2% de 3.732 cidades), a situação é de alerta ou risco. Os principais vilões são:

Vasos e pratos de plantas: 42,3% dos criadouros;

42,3% dos criadouros; Caixas d'água e tonéis: 26,1%;

26,1%; Pneus e lixo (garrafas PET e entulho): 23%.

O infectologista Alexandre Naime Barbosa, da Unesp, enfatiza que, embora a vacina seja crucial para evitar hospitalizações e formas graves da doença, ela não substitui a limpeza do ambiente. Já o Dr. Evaldo Stanislau de Araújo, do Hospital das Clínicas de São Paulo, lembra que a dengue opera em ciclos: após períodos de calmaria, a doença costuma retornar com força, tornando a prevenção imediata indispensável.

Para quem consegue a vacina, o resultado é a redução drástica do risco de complicações graves. Para a maioria da população adulta, porém, a proteção continua dependendo quase exclusivamente do combate rigoroso aos focos do mosquito em casa.