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Desequilíbrio financeiro na saúde brasileira: o abismo entre SUS e setor privado

Saúde

No Brasil, a divisão do acesso à saúde revela um abismo pragmático: enquanto 53 milhões de pessoas possuem planos de saúde privados, a vasta maioria da população depende exclusivamente do Sistema Único de Saúde (SUS). O problema central não reside na competência dos profissionais, mas na engrenagem financeira que sustenta esses serviços.

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Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
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Atualmente, os planos privados injetam mais de 60% dos recursos totais destinados à saúde no país. Na prática, isso significa que o SUS, responsável por atender 150 milhões de brasileiros, opera com apenas 40% do orçamento nacional de saúde. Para o cidadão que não pode pagar por um convênio, esse déficit orçamentário se traduz em esperas angustiantes e atendimentos precários. Em casos de doenças que exigem celeridade, como diversos tipos de câncer, a diferença entre a aprovação de um exame no setor privado e a fila do setor público pode ser, literalmente, a diferença entre a cura e a perda de uma vida.

É preciso distinguir a eficiência operacional da viabilidade financeira. Durante a pandemia de Covid-19, o SUS demonstrou sua importância vital e a capacidade técnica de seus profissionais, mesmo sob a gestão inadequada de autoridades. No entanto, a competência profissional não substitui a falta de verba. A assistência mínima e digna permanece distante para milhões porque o orçamento nacional continua a negligenciar itens básicos de saúde e educação.

Do outro lado, a saúde suplementar, frequentemente criticada pelos altos custos, entrega resultados mensuráveis: são mais de 1,5 bilhão de procedimentos realizados anualmente, com um volume de ações judiciais (cerca de 350 mil) que representa aproximadamente 0,2% do total de atendimentos.

Contudo, o modelo de mutualismo — onde o custo de alguns é dividido entre todos os segurados — enfrenta hoje um risco sistêmico. O ponto crítico é a concessão de liminares judiciais que obrigam operadoras a custear medicamentos e tratamentos que não constam nem na lista da Anvisa, nem na oferta do SUS.

Quando a Justiça determina o pagamento de medicações que podem custar mais de R$ 10 milhões por aplicação, cria-se um desequilíbrio financeiro perigoso. Para grandes operadoras, o impacto é significativo; para operadoras regionais e menores, cujo faturamento mensal pode ser inferior ao custo de um único medicamento, a situação é insustentável. O resultado real dessa pressão financeira é o risco de descapitalização, o que pode comprometer a garantia de atendimento de milhares de outros segurados que dependem do fundo mútuo para ter acesso à saúde.

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Author`s name Petr Ermilin
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