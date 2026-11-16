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Surto de Ebola na RDC: letalidade atinge 48,9% e vírus começa a se espalhar por outros países

Saúde

A situação epidemiológica na República Democrática do Congo (RDC) atingiu um patamar crítico. Seis meses após a detecção do surto, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças (Africa CDC) alertam que a epidemia de Ebola não apenas permanece ativa, mas continua em expansão, com a propagação do vírus dificultada por barreiras geográficas e, principalmente, por conflitos armados persistentes.

Пробирки с кровью в лаборатории
Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены
Пробирки с кровью в лаборатории

Os números revelam a magnitude da crise: a doença já se espalhou por oito províncias, afetando 67 zonas de saúde. Atualmente, a incidência semanal oscila entre 400 e 500 novos contágios. O dado mais alarmante, porém, é a taxa de letalidade nacional, que chega a 48,9%, evidenciando a alta agressividade da cepa Bundibugyo do vírus neste contexto específico.

Desde o início do surto, em 15 de maio, foram registradas mais de 11.200 infecções e 5.500 mortes. Jean Kaseya, diretor-geral do Africa CDC, advertiu que o mundo pode estar diante do pior surto de Ebola da história caso a contenção não seja imediata. O risco é amplificado por uma falha grave na vigilância: mais de 80% dos novos casos ocorrem fora dos sistemas de rastreamento de contatos e cerca de 65% dos óbitos acontecem em domicílios, sem que os pacientes tenham tido acesso a centros de tratamento especializados.

Vulnerabilidade infantil e colapso assistencial

A análise dos dados demográficos mostra que as crianças são o grupo mais vulnerável. Menores de idade representam mais de 25% dos casos confirmados e um terço das mortes. A letalidade nesse grupo é devastadora: entre as crianças com menos de cinco anos diagnosticadas, 70% não sobreviveram à doença.

A resposta sanitária, contudo, é comprometida por deficiências estruturais e logísticas. Relatórios de organizações como os Médicos Sem Fronteiras (MSF) apontam escassez de combustível para ambulâncias, falta de pessoal de vigilância nos focos críticos e treinamento insuficiente das equipes. Além disso, há um problema de gestão financeira: atrasos no pagamento de salários de profissionais da linha de frente, que já contabilizam 445 infectados e 74 mortos.

O fator guerra e a ameaça global

O controle do vírus esbarra na insegurança crônica nas províncias de Ituri e Kivu do Norte. A violência armada transformou a saúde pública em alvo: a OMS documentou mais de 80 ataques contra instalações e trabalhadores da saúde. Um exemplo crítico ocorreu em 6 de novembro, em Cantine-Aloya, onde um massacre resultou na morte de 66 civis (incluindo três profissionais de saúde) e no saque de três unidades sanitárias.

Esse tipo de violência gera um "apagão" epidemiológico. No episódio de Cantine-Aloya, a interrupção da vigilância levou à perda de rastreio de mais de 1.000 contatos e ao desaparecimento de três pacientes confirmados. Com a mobilidade humana e a porosidade das fronteiras, o risco deixou de ser local: a detecção de casos importados no Quênia e na Nigéria confirma que o vírus já começou a transbordar as fronteiras da RDC, elevando a crise a um patamar de ameaça internacional.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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