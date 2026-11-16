Enxaqueca: o timing certo do remédio e a nova geração contra a dor crônica

Para muitas pessoas, a enxaqueca deixou de ser vista apenas como um "dores de cabeça" comum ou um simples espasmo vascular. A medicina moderna compreende esta condição como um processo complexo que envolve o nervo trigêmeo e um proteína específica chamada CGRP (peptídeo relacionado ao gene da calcitonina), responsável por transmitir os sinais de dor no cérebro. Essa mudança de perspectiva explica por que analgésicos convencionais frequentemente falham quando o episódio já está em pleno curso, abrindo espaço para tratamentos mais direcionados.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Сильная головная боль

O que faz a diferença durante um ataque

Quando a dor surge, a primeira linha de defesa costuma ser os medicamentos de ação específica, os triptanos. Diferente dos analgésicos gerais, eles atuam diretamente nos receptores cerebrais, inibindo a liberação de substâncias que causam dor e promovendo a vasoconstrição (redução do diâmetro dos vasos sanguíneos) que se expandiram durante o ataque. Especialistas apontam que essa abordagem pode aliviar não apenas a dor, mas também os sintomas associados, como a sensibilidade à luz (fotofobia), náuseas e a incapacidade de tolerar ruídos.

Para que os triptanos sejam eficazes, o timing é crucial. O medicamento tende a funcionar melhor se administrado no início da fase de dor. No caso da enxaqueca com aura — um estado precedido por alterações visuais, como flashes ou pontos cegos, ou sensação de formigamento nas mãos -, a recomendação geral é aguardar o fim da aura para iniciar a medicação, focando no alívio da dor subsequente. Vale notar que existe o risco de recidiva, onde a dor retorna algumas horas depois porque o corpo elimina o fármaco rapidamente.

Alternativas e prevenção: o papel do CGRP

Para pacientes que não respondem bem aos triptanos ou que apresentam contraindicações, surgiram os gepantes. Esta nova geração de medicamentos bloqueia os receptores da proteína CGRP, interrompendo a cadeia de reações patológicas no sistema nervoso que caracteriza o episódio de enxaqueca. Eles representam uma alternativa terapêutica para quem não se encaixa nas outras opções disponíveis.

Se as dores tornam-se frequentes e exaustivas, a estratégia muda do alívio agudo para a prevenção. O objetivo aqui é reduzir a frequência, a duração e a intensidade dos ataques. Uma das inovações mais significativas nessa área são os anticorpos monoclonais. Trata-se de proteínas terapêuticas aplicadas por injeção subcutânea, geralmente uma vez ao mês ou a cada trimestre. Esses agentes "desligam" a ação da proteína CGRP, prevenindo a geração do impulso doloroso. É importante ressaltar que essa terapia não serve para cortar um ataque em andamento, mas sim para reduzir significativamente o número de "dias de dor" em um mês.

Além das pílulas: outras abordagens

Nem todos os pacientes buscam ou podem usar apenas medicamentos. Para quem procura métodos não farmacológicos, dispositivos de neuroestimulação, como os da classe Cefaly, ganham espaço. Essencialmente um elástico ajustado à testa, o dispositivo envia pulsos elétricos fracos para as ramificações do nervo trigêmeo. Estudos clínicos sugeram que essa estimulação pode reduzir a intensidade da dor ao interagir com as estruturas nervosas.

Dependendo do quadro clínico, os médicos também podem integrar outros recursos ao plano de tratamento. Isso inclui o uso de betabloqueadores e antidepressivos para fins preventivos, a terapia com toxina botulínica (aplicação de Botox) em casos de enxaqueca crônica, ou a combinação de triptanos com anti-inflamatórios não esteroides (AINEs) para maior controle sintomático.

O perigo da automedicação

Um dos maiores desafios no manejo da enxaqueca é a chamada "cefaleia por uso excessivo de medicamentos" (medication overuse headache). Esse fenômeno ocorre quando o paciente recorre aos analgésicos com alta frequência, criando um ciclo vicioso onde o próprio medicamento passa a provocar novos episódios de dor. Esse efeito paradoxal destaca a necessidade de supervisão médica constante.

Cada plano de tratamento deve ser individualizado. O médico precisa avaliar a saúde cardiovascular do paciente, a frequência dos ataques e a compatibilidade entre diferentes medicamentos antes de definir o protocolo. A escolha entre alívio agudo, prevenção farmacológica ou terapias não medicamentosas depende do perfil único de cada pessoa. Portanto, é fundamental conversar com o especialista assistente para determinar qual abordagem faz sentido no seu caso específico, considerando riscos, benefícios e limitações de cada opção.