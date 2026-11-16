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Peso ideal não livra do risco: herança familiar altera o perfil lipídico

Saúde

É comum ouvir que o colesterol alto é problema de quem leva uma vida sedentária ou carrega alguns quilos a mais. A imagem da saúde cardiovascular costuma estar atrelada à balança: se a pessoa está magra, presume-se que seus vasos estão limpos e seguros. Mas a realidade clínica é mais complexa. Muitos pacientes surpreendem os médicos justamente por manterem o peso adequado e praticarem exercícios, e ainda assim apresentarem níveis elevados de gorduras no sangue. Entender por que isso acontece é o primeiro passo para sair do achismo e olhar para os dados reais do organismo.

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Photo: NewsInfo.Ru by Марина Егорова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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O peso não explica tudo

Ter pouco tecido adiposo não é um atestado de imunidade contra o acúmulo de LDL, aquele conhecido como o "mau” colesterol. A lipemia — o conjunto das gorduras no sangue — depende de uma rede de fatores que vão muito além do índice de massa corporal. Às vezes, o corpo simplesmente não consegue processar e eliminar essas substâncias com a eficiência esperada, independentemente da dieta rigorosa ou da frequência na academia.

Um dos principais suspeitos para esse cenário é a genética. A hipercolesterolemia familiar, por exemplo, é uma condição hereditária em que o fígado e os demais tecidos têm dificuldade na remoção das lipoproteínas de baixa densidade (LDL). Nesses casos, a alteração está inscrita no DNA. Dietas e esportes podem ajudar, mas dificilmente normalizam os índices sozinhos, porque o defeito no mecanismo de limpeza é estrutural. Especialistas, como a médica Gasimova, apontam que um alerta genético pode ser observado quando familiares próximos sofrem de infartos ou derrames em idade relativamente jovem, antes dos 55 ou 60 anos.

Silêncios no prato e nos órgãos

Além da herança, há o que chamamos de erros invisíveis no dia a dia. Uma pessoa pode ter um metabolismo rápido e manter o peso baixo, mas consumir alimentos ricos em gorduras saturadas sem perceber o impacto acumulado. Embutidos, carnes gordas, bolos e laticínios integrais, em excesso, podem elevar os níveis lipídicos mesmo em quem come pouco em volume. Além disso, dietas da moda, como a cetogênica, podem causar picos de colesterol se não forem monitoradas por um profissional, mostrando que "comer pouco” não é sinônimo de "comer certo” para o coração.

O contexto sistêmico também pesa. O coração não trabalha isolado. Distúrbios na tireoide, especificamente o hipotireoidismo (quando a glândula produz menos hormônios), podem desacelerar o metabolismo e dificultar a limpeza do colesterol do sangue. Doenças nos rins e no fígado, como a síndrome nefrótica, interferem diretamente na síntese e na excreção de proteínas e lipídios. Mesmo o uso de medicamentos — como diuréticos, imunossupressores, corticosteroides e hormônios — pode alterar o perfil lipídico. Se os exames pioraram após o início de um novo tratamento, essa correlação deve ser discutida com o médico assistente.

Mais que uma única cifra

Para sair do campo da suspeita e chegar a uma compreensão precisa, olhar apenas para o "colesterol total” é insuficiente. A avaliação correta exige uma lipidograma completo, que detalha o LDL, o HDL (o "bom”) e os triglicerídeos.

Um ponto que merece atenção especial nos dias atuais é a lipoproteína(a). Diferente das outras frações, esse marcador é quase 100% determinado pela genética e não responde de forma previsível a mudanças na dieta ou no peso. Diretrizes internacionais recentes sugerem que todo adulto deve medir a lipoproteína(a) pelo menos uma vez na vida. Se o nível estiver acima de 125 nmol/L, isso representa um fator de risco adicional significativo para eventos cardiovasculares, mesmo que o colesterol LDL comum esteja dentro da faixa esperada.

O próximo passo é individual

Quando os exames revelam alterações no perfil lipídico em pessoas com peso normal, a conduta médica segue uma lógica de investigação. É comum pedir-se a avaliação da função tireoidiana (TSH e T4 livre), a checagem de fígado e rins (bioquímica sanguínea e urina) e a exclusão do diabetes (glicemia).

Casos com LDL muito elevado, acima de 4,9 mmol/L, direcionam a busca para possíveis condições hereditárias. Não existe uma receita única: para alguns, o ajuste no estilo de vida resolve; para outros, é necessária medicação, como os estatínicos. A decisão sobre qual caminho seguir deve ser sempre tomada em conjunto com o médico que acompanha o caso, considerando o histórico familiar, os resultados laboratoriais e a condição geral de cada pessoa.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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