Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Deitar logo após comer: por que a posição horizontal é um risco real para o seu esôfago

Saúde

Existe um momento do dia em que o corpo pede trégua: o postural pós-refeição. A tentação de deitar no sofá logo após um almoço ou jantar pesado é comum, mas os médicos alertam que essa conveniência imediata pode ter um custo elevado para o sistema digestivo. A recomendação prática não é uma regra rígida de disciplina, mas sim uma proteção mecânica: manter o corpo em posição vertical por, no mínimo, duas a três horas após a comida.

Женщина с уставшими ногами
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Женщина с уставшими ногами

A física do refluxo e a vulnerabilidade do esôfago

Para entender por que a horizontalidade é problemática, é preciso olhar para a estrutura anatômica básica. Entre o estômago e o esôfago existe um esfíncter, uma barreira muscular que impede o retorno do conteúdo gástrico. Quando uma pessoa se deita com o estômago cheio, o peso do alimento e dos sucos digestivos exerce pressão sobre essa válvula, enfraquecendo sua resistência.

O resultado é o refluxo: a subida de alimentos semidigeridos e ácido gástrico para o tubo digestivo superior. A questão central não é apenas o desconforto momentâneo, mas a diferença de proteção entre os dois órgãos. A mucosa do estômago é projetada para resistir à agressividade do ácido clorídrico, enquanto a do esôfago não possui essa defesa. O contato repetido leva ao irritamento crônico e ao desenvolvimento da doença do refluxo gastroesofágico (DRGE), caracterizada por azia persistente e processos inflamatórios.

O papel da dieta e o equilíbrio realista

Quem tem o hábito de jantar tarde e consumir refeições calóricas está em uma posição de maior risco. Pratos gordurosos e apimentados não apenas atrasam o esvaziamento gástrico, como também estimulam a produção excessiva de sucos ácidos, tornando o refluxo mais provável e doloroso. Não se trata, portanto, apenas de posição, mas de uma combinação de fatores mecânicos e químicos.

Dito isso, a realidade humana raramente é binária. Se a sonolência após a refeição for insuportável, especialistas sugerem um caminho intermediário: sentar-se ou reclinar-se apenas levemente, usando travesseiros para manter o tronco elevado durante 30 a 40 minutos. Essa postura reduz a pressão sobre o esfíncter. Contudo, é fundamental compreender que essa pausa não substitui o tempo necessário para que o trato gastrointestinal processe o alimento. O descanso vertical completo deve ser reservado para depois que o processo digestivo básico tiver avançado o suficiente.

Limites para quem já vive com o refluxo

Para indivíduos que já vivem com condições crônicas do esôfago ou do estômago, as margens de segurança se estreitam. Pacientes com DRGE diagnosticada devem estender o intervalo entre a última refeição e o horário de deitar para pelo menos três horas. Essa distância adicional permite que o estômago processe a maior parte do volume ingerido e que a pressão intra-abdominal diminua antes que o corpo assuma a posição horizontal.

Cada organismo tem seu ritmo, e a adequação dessas recomendações ao caso individual — especialmente para quem sente sintomas frequentes — deve ser discutida com o médico assistente, que poderá avaliar se há necessidade de ajustes na dieta ou no estilo de vida além da simples mudança postural.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Animais
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Mulher
Unhas com brilho gelado: cereja congelada redefine o tom vinho
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Receitas e Culinária
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Mais populares
Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães

A observação de comportamentos específicos em certas raças felinas mostra como ações simples geram respostas consistentes quando o ambiente oferece estímulos claros e imediatos.

Cinco raças de gatos com comportamento semelhante ao dos cães
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Verde-oliva: estrutura cromática e aplicações no esmalte de outono
Frankenstein dos rios: adaptação única altera equilíbrio de ecossistemas inteiros
A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos Dmitriy Sokolov A China não saiu do jogo: Trump buscará espaço no Sudeste Asiático sem romper o equilíbrio Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Rotina doméstica de pés: preparo com sal marinho e esfoliação natural de farelo de coco
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
Jardim estrutural: substituir o improviso pela repetição de formas
últimos materiais
Deitar logo após comer: por que a posição horizontal é um risco real para o seu esôfago
Bruschetta de atum: a técnica de alho no pão quente realça o peixe sem dominá-lo
Henrique Machava: erosão grave em Chibuto exige projecto de 200 milhões de meticais
Reviravolta silenciosa na China: avião elétrico agora aceita passageiros reais
Caldo de ervilhaca amarela: a ordem de cozimento que preserva a textura dos vegetais
Bifes caseiros sem pão ou ovos usam bicarbonato e cebola para textura aerada
Abobrinha vira base densa: consistência cremosa redefine o disco na frigideira
M3 elétrico com quatro motores chega entre 2025 e 2026
Brasil modela primeira concessão de hidrovia do país para trecho entre Corumbá e Porto Murtinho
Corpo muda aos 60: silhueta real exige novas proporções nas peças
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.