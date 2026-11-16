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Primeiro paciente a receber vacina russa contra o câncer apresenta remissão completa

Saúde

O cenário da oncologia personalizada ganhou um dado relevante com o relato de Aleksandr Guíntsburg, diretor científico do Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya. Em entrevista ao jornal Gazeta. ru, o pesquisador informou que o primeiro paciente a receber a nova vacina russa contra o câncer apresenta remissão completa há aproximadamente quatro meses, com a ausência de novos tumores e o desaparecimento de metástases previamente detectadas.

Лекарство против рака
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Лекарство против рака

É fundamental, porém, situar este resultado dentro do rigor científico: estamos diante de um caso individual, e não de um estudo clínico de larga escala. Embora o resultado seja animador, a remissão não significa cura definitiva imediata. O paciente seguirá sob monitoramento rigoroso pelos próximos três anos para avaliar a estabilidade da resposta e a possibilidade de recidivas.

Como funciona a tecnologia

A vacina utiliza a plataforma de RNA mensageiro (RNAm), a mesma base tecnológica que revolucionou a resposta à pandemia de Covid-19, mas com uma aplicação distinta e personalizada. Ao contrário das vacinas preventivas, esta é terapêutica. O processo consiste em analisar o perfil genético do tumor de cada paciente para identificar mutações específicas (neoantígenos). Com base nesses dados, a vacina é sintetizada para "ensinar" o sistema imunológico a reconhecer e atacar precisamente as células cancerígenas, minimizando danos aos tecidos saudáveis.

Até o momento, seis pacientes receberam o imunizante. Guíntsburg destacou que o segundo paciente, atualmente na metade de um ciclo de dez aplicações, apresenta uma tolerância ainda maior ao tratamento do que o primeiro, sem registrar sequer episódios de febre.

O ecossistema de imunoterapia na Rússia

A vacina em questão, denominada NeoOncovac, é fruto de uma parceria entre o Centro Gamaleya e o Centro Nacional de Pesquisa Médica em Oncologia Blokhin, com foco inicial no tratamento do melanoma. Um ponto relevante é a viabilização do acesso: o tratamento está integrado ao sistema de seguro médico obrigatório da Rússia, tornando-o gratuito para a população.

Além da abordagem via RNAm, a pesquisa russa avança em outras frentes complementares:

  • Vacinas peptídicas: como a Oncopept (para câncer colorretal), que utiliza análogos sintéticos de antígenos tumorais para estimular a resposta imune.
  • Vírus oncolíticos: como a EnteroMix, que utiliza vírus modificados para infectar e destruir células malignas de forma seletiva.

Para refinar a precisão dessas terapias, o Centro Nacional de Pesquisa Médica em Radiologia tem implementado o uso de inteligência artificial. A IA é empregada na análise de mutações genéticas complexas, acelerando a identificação de alvos para o desenvolvimento de fármacos personalizados.

A meta dos pesquisadores é expandir a aplicação para 20 pacientes até o final do ano, permitindo a coleta de mais dados sobre a eficácia e a segurança da NeoOncovac em um grupo ligeiramente maior.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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