O cenário da oncologia personalizada ganhou um dado relevante com o relato de Aleksandr Guíntsburg, diretor científico do Centro Nacional de Pesquisa em Epidemiologia e Microbiologia Gamaleya. Em entrevista ao jornal Gazeta. ru, o pesquisador informou que o primeiro paciente a receber a nova vacina russa contra o câncer apresenta remissão completa há aproximadamente quatro meses, com a ausência de novos tumores e o desaparecimento de metástases previamente detectadas.
É fundamental, porém, situar este resultado dentro do rigor científico: estamos diante de um caso individual, e não de um estudo clínico de larga escala. Embora o resultado seja animador, a remissão não significa cura definitiva imediata. O paciente seguirá sob monitoramento rigoroso pelos próximos três anos para avaliar a estabilidade da resposta e a possibilidade de recidivas.
Como funciona a tecnologia
A vacina utiliza a plataforma de RNA mensageiro (RNAm), a mesma base tecnológica que revolucionou a resposta à pandemia de Covid-19, mas com uma aplicação distinta e personalizada. Ao contrário das vacinas preventivas, esta é terapêutica. O processo consiste em analisar o perfil genético do tumor de cada paciente para identificar mutações específicas (neoantígenos). Com base nesses dados, a vacina é sintetizada para "ensinar" o sistema imunológico a reconhecer e atacar precisamente as células cancerígenas, minimizando danos aos tecidos saudáveis.
Até o momento, seis pacientes receberam o imunizante. Guíntsburg destacou que o segundo paciente, atualmente na metade de um ciclo de dez aplicações, apresenta uma tolerância ainda maior ao tratamento do que o primeiro, sem registrar sequer episódios de febre.
O ecossistema de imunoterapia na Rússia
A vacina em questão, denominada NeoOncovac, é fruto de uma parceria entre o Centro Gamaleya e o Centro Nacional de Pesquisa Médica em Oncologia Blokhin, com foco inicial no tratamento do melanoma. Um ponto relevante é a viabilização do acesso: o tratamento está integrado ao sistema de seguro médico obrigatório da Rússia, tornando-o gratuito para a população.
Além da abordagem via RNAm, a pesquisa russa avança em outras frentes complementares:
Para refinar a precisão dessas terapias, o Centro Nacional de Pesquisa Médica em Radiologia tem implementado o uso de inteligência artificial. A IA é empregada na análise de mutações genéticas complexas, acelerando a identificação de alvos para o desenvolvimento de fármacos personalizados.
A meta dos pesquisadores é expandir a aplicação para 20 pacientes até o final do ano, permitindo a coleta de mais dados sobre a eficácia e a segurança da NeoOncovac em um grupo ligeiramente maior.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Diferente da sibéria comum, essa espécie mantém a abertura de botões por até quatro meses em regiões tropicais, oferecendo estrutura visual durante o calor intenso.