Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo

Acordar com a sensação de que o descanso não foi suficiente é uma experiência comum, mas a linha entre um cansaço passageiro e um risco real à saúde é mais tênue do que imaginamos. Muitas pessoas acreditam ter se adaptado a dormir apenas seis horas por noite, mas a neurologia alerta: o corpo pode até parar de enviar sinais óbvios de exaustão, mas as funções cognitivas continuam a declinar silenciosamente.

Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бессонница

O limite invisível das sete horas

Para a maioria dos adultos, a janela ideal de sono situa-se entre 7 e 9 horas. De acordo com a médica neurologista e somnologista Anna Susha, do SM-Clinic, a questão central não é a noite ocasional de insônia, mas a consistência do hábito. Enquanto o organismo consegue manejar episódios isolados de cinco ou seis horas de sono, a privação crônica — dormir menos de sete horas por longos períodos — começa a cobrar seu preço.

O perigo reside na falsa percepção de adaptação. Quando alguém afirma que "está bem" com poucas horas de sono, muitas vezes está apenas ignorando a queda na velocidade de reação, na atenção e na capacidade de tomar decisões. Esse déficit persistente está associado a riscos concretos, como hipertensão arterial, ganho de peso, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e transtornos de ansiedade.

Quando a privação se torna severa

Dormir apenas cinco horas por noite é classificado como privação crônica severa. Nesse cenário, o sistema nervoso não consegue se recuperar totalmente e os processos metabólicos são prejudicados. Os sinais costumam se manifestar no cotidiano: irritabilidade aumentada, uma vontade súbita por alimentos hipercalóricos, lapsos de memória e a dependência crescente de cafeína para enfrentar a manhã.

Um sintoma clássico desse esgotamento são os episódios de "microssonos" — breves lapsos de consciência involuntários. Além disso, a tentativa de compensar a perda dormindo excessivamente nos fins de semana, embora seja um pedido de socorro do organismo, não resolve o déficit acumulado e pode desregular os ritmos biológicos, tornando a segunda-feira ainda mais difícil.

O excesso e a busca pela norma individual

Se por um lado a falta de sono é preocupante, o excesso também merece atenção. Dormir regularmente mais de 9 ou 10 horas e ainda assim acordar sentindo-se exausto pode ser um indicativo de problemas subjacentes, como apneia do sono, anemia, depressão ou disfunções na tireoide.

Para descobrir a real necessidade de descanso do corpo, existe uma estratégia prática: durante duas ou três semanas, tente ir para a cama 30 a 60 minutos mais cedo, mantendo o horário de acordar inalterado. Se o despertar se tornar significativamente mais fácil, é um sinal de que o organismo estava operando sob privação.

É importante ressaltar que, se mesmo dormindo as recomendadas 7 a 9 horas, a fraqueza matinal persistir ou se houver roncos intensos, a orientação é buscar a avaliação de um médico especialista para investigar a qualidade do sono e descartar distúrbios respiratórios ou metabólicos.