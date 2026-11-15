Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >
O perigo real dos Ovos do Dragão: quando a busca pela foto perfeita esbarra na imprevisibilidade do Mar de Barents
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados

Você achou que se acostumou a dormir pouco? Neurologia alerta para queda silenciosa nas funções do corpo

Saúde

Acordar com a sensação de que o descanso não foi suficiente é uma experiência comum, mas a linha entre um cansaço passageiro e um risco real à saúde é mais tênue do que imaginamos. Muitas pessoas acreditam ter se adaptado a dormir apenas seis horas por noite, mas a neurologia alerta: o corpo pode até parar de enviar sinais óbvios de exaustão, mas as funções cognitivas continuam a declinar silenciosamente.

Бессонница
Photo: Pravda by Марина Лебедева, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бессонница

O limite invisível das sete horas

Para a maioria dos adultos, a janela ideal de sono situa-se entre 7 e 9 horas. De acordo com a médica neurologista e somnologista Anna Susha, do SM-Clinic, a questão central não é a noite ocasional de insônia, mas a consistência do hábito. Enquanto o organismo consegue manejar episódios isolados de cinco ou seis horas de sono, a privação crônica — dormir menos de sete horas por longos períodos — começa a cobrar seu preço.

O perigo reside na falsa percepção de adaptação. Quando alguém afirma que "está bem" com poucas horas de sono, muitas vezes está apenas ignorando a queda na velocidade de reação, na atenção e na capacidade de tomar decisões. Esse déficit persistente está associado a riscos concretos, como hipertensão arterial, ganho de peso, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e transtornos de ansiedade.

Quando a privação se torna severa

Dormir apenas cinco horas por noite é classificado como privação crônica severa. Nesse cenário, o sistema nervoso não consegue se recuperar totalmente e os processos metabólicos são prejudicados. Os sinais costumam se manifestar no cotidiano: irritabilidade aumentada, uma vontade súbita por alimentos hipercalóricos, lapsos de memória e a dependência crescente de cafeína para enfrentar a manhã.

Um sintoma clássico desse esgotamento são os episódios de "microssonos" — breves lapsos de consciência involuntários. Além disso, a tentativa de compensar a perda dormindo excessivamente nos fins de semana, embora seja um pedido de socorro do organismo, não resolve o déficit acumulado e pode desregular os ritmos biológicos, tornando a segunda-feira ainda mais difícil.

O excesso e a busca pela norma individual

Se por um lado a falta de sono é preocupante, o excesso também merece atenção. Dormir regularmente mais de 9 ou 10 horas e ainda assim acordar sentindo-se exausto pode ser um indicativo de problemas subjacentes, como apneia do sono, anemia, depressão ou disfunções na tireoide.

Para descobrir a real necessidade de descanso do corpo, existe uma estratégia prática: durante duas ou três semanas, tente ir para a cama 30 a 60 minutos mais cedo, mantendo o horário de acordar inalterado. Se o despertar se tornar significativamente mais fácil, é um sinal de que o organismo estava operando sob privação.

É importante ressaltar que, se mesmo dormindo as recomendadas 7 a 9 horas, a fraqueza matinal persistir ou se houver roncos intensos, a orientação é buscar a avaliação de um médico especialista para investigar a qualidade do sono e descartar distúrbios respiratórios ou metabólicos.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Economia
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Creme de batata-doce sem creme de leite: textura densa com leite de coco
Receitas e Culinária
Creme de batata-doce sem creme de leite: textura densa com leite de coco
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados
Egito enfrenta relatos anuais de ataques de tubarões no litoral do Mar Vermelho
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.