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Acompanhamento de exercícios físicos eleva sobrevida em 7 pontos para quem venceu o câncer colorretal

Saúde

Para quem atravessa o tratamento de câncer colorretal, a pergunta que assombra muitas famílias após a cirurgia e a quimioterapia não é sobre o passado, mas sobre o futuro: e se a doença voltar? Embora a atenção costuma se concentrar em novos medicamentos ou tecnologias, uma evidência recente sugere que a resposta pode estar em algo mais simples, mas sistematicamente mal executado: a atividade física regular e monitorada. Não se trata apenas de "andar para se sentir melhor", mas de entender como a estruturação desse movimento pode influenciar de forma mensurável a sobrevida e o risco de recorrência da doença.

Занятия спорта на улице зимой
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Занятия спорта на улице зимой

O estudo CHALLENGE, cujos resultados foram divulgados em 2025, buscou desvendar se o acompanhamento profissional especializado em exercícios físicos realmente faz diferença para pacientes com estadiamento II ou III de câncer colorretal (sem metástases em órgãos distantes). O ensaio clínico envolveu 889 pessoas de seis países, incluindo Canadá e Austrália, testando uma abordagem estruturada contra o conselho genérico de "faça exercício".

Além do conselho genérico

A distinção central da pesquisa está na qualidade do suporte. Os participantes foram divididos em dois grupos. A primeira cohorte recebeu apenas materiais educativos sobre alimentação saudável e os benefícios do esporte. A segunda recebeu o que os pesquisadores chamam de suporte completo: consultoria contínuo por um profissional de atividade física ao longo de três anos. O objetivo prático era atingir um volume de atividade equivalente a caminhar a passo rápido por 45 a 60 minutos, três a quatro vezes por semana.

Um detalhe crucial para a aderência foi a personalização. Os programas não eram rígidos ou padronizados. Os especialistas ajustavam a intensidade e o tipo de exercício conforme o estado físico individual de cada paciente. Essa adaptação permitiu que as pessoas mantivessem a atividade de forma estável ao longo do tempo, evitando a frustração de metas inalcançáveis ou a interrupção precoce por dor ou fadiga.

O que os números indicam

Oito anos após o início da intervenção, os dados apontaram diferenças estatisticamente relevantes nos desfechos. No grupo com suporte do treinador, a taxa de sobrevida foi de aproximadamente 90 em cada 100 pacientes. No grupo que contou apenas com recomendações gerais, essa taxa caiu para cerca de 83 em cada 100. Uma diferença de 7 pontos percentuais que, em termos agregados de saúde pública e esperança individual, carrega peso significativo.

Outro indicador importante é o número de eventos adversos graves, que incluem recidiva (retorno do câncer), surgimento de novos tumores ou óbito. No grupo com acompanhamento ativo, ocorreram 93 desses eventos. No grupo de controle, o número foi de 131. Isso sugere que a estruturação do exercício pode estar associada a uma menor incidência de complicações oncológicas maiores.

É fundamental manter a perspectiva: esses dados não significam que cada paciente individualmente "ganhou" automaticamente anos de vida. A estatística revela uma tendência coletiva. O grupo com suporte no movimento apresentou mais probabilidades de permanecer vivo ao final do período de observação do que aquele com apenas orientações teóricas.

Os limites da promessa

Apesar do otimismo gerado pelos resultados, os cientistas são claros ao traçar fronteiras para a aplicação dessas descobertas. Os dados do CHALLENGE aplicam-se especificamente a pacientes com câncer colorretal em estágios iniciais a moderados e com condição física aceitável para iniciar exercícios. Não é possível extrapolar esses resultados automaticamente para todos os tipos de câncer ou para pacientes em estágios avançados com comprometimento físico severo.

Além disso, a pesquisa menciona outros estudos que associam a atividade física a uma menor probabilidade de desenvolvimento de 13 tipos diferentes de câncer, incluindo mama e intestino grosso. Contudo, há uma diferença metodológica importante: enquanto o CHALLENGE foi um ensaio clínico (com intervenção controlada), os dados de prevenção são baseados em observações epidemiológicas. Eles mostram uma correlação forte entre movimento e saúde, mas não provam que o exercício seja a única ou a principal causa da ausência de doença, nem excluem outros fatores de estilo de vida.

O que conversar com o médico

A atividade física pós-oncologia não é apenas um hobby de "bem-estar"; é uma ferramenta de reabilitação que exige cautela e planejamento. Antes de iniciar qualquer rotina de exercícios, é imperativo dialogar com o médico assistente para avaliar a segurança individual. As conversas devem abranger pontos específicos:

Primeiro, a capacidade funcional atual do paciente: o corpo está preparado para suportar cargas equivalentes a uma caminhada rápida? Segundo, as limitações de intensidade específicas para o caso, considerando a história clínica e o estado atual. Terceiro, a verificação de contraindicações relacionadas às sequelas cirúrgicas ou aos efeitos colaterais residuais da quimioterapia. Por fim, a necessidade de supervisão: seria mais seguro e eficaz contar com um fisioterapeuta ou treinador especializado em onco-reabilitação, em vez de treinar de forma isolada?

Qualquer recomendação de exercício deve ser validada no contexto da saúde individual de cada pessoa. O que serve para a maioria no estudo pode não ser seguro ou benéfico para um paciente específico. A decisão sobre o tipo, a frequência e a intensidade da atividade física deve ser sempre tomada em conjunto com a equipe médica responsável pelo tratamento.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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