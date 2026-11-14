Exame de AMH não é diagnóstico final: entenda a interpretação correta antes de planejar a gravidez

A decisão de ter um filho raramente acontece em um momento perfeito, mas a ciência hoje oferece ferramentas para que esse planejamento não seja deixado ao acaso. Muitas mulheres sentem a dúvida sobre se o seu corpo está realmente pronto ou se a fertilidade poderá ser preservada para o futuro, transformando a ansiedade da espera em um processo de monitoramento preventivo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use беременная женщина у врача

Um dos pontos centrais dessa investigação é a compreensão da reserva ovariana. Para isso, a medicina utiliza o exame de hormônio antimülleriano (AMH), que funciona como um indicador da quantidade de óvulos disponíveis. No entanto, um número no papel não é um diagnóstico final; ele precisa ser interpretado por um ginecologista obstetra, que cruzará esse dado com ultrassonografias pélvicas realizadas no início do ciclo e a análise de outros hormônios, como o TSH e a prolactina.

O caminho da preparação

Quando a gestação é planejada para os meses seguintes, a atenção se volta para a prevenção de riscos. A recomendação geral, conforme destacado pela Dra. Vera Korennaya (PhD em Medicina), inclui a suplementação de ácido fólico e iodeto de potássio para reduzir as chances de malformações no tubo neural do bebê. Para quem convive com doenças crônicas, a orientação é buscar a avaliação de especialistas nas áreas correspondentes antes de iniciar as tentativas.

A paciência também tem um limite técnico. A orientação médica é que, se a concepção não ocorrer naturalmente em um ano, ou em seis meses para mulheres com mais de 35 anos, é o momento de procurar um especialista em reprodução humana.

Além dos exames, a Dra. Olga Nesterova, ginecologista e obstetra, ressalta que o planejamento envolve fatores que vão além do laboratório, incluindo a prontidão psicológica e ajustes no estilo de vida de ambos os parceiros.

A opção de adiar a maternidade

Existem situações em que a biologia impõe pressa, mas a vida pede espera. A criopreservação de material biológico — o congelamento de óvulos ou embriões — surge como uma alternativa para mulheres com baixos níveis de AMH, aquelas que enfrentarão tratamentos agressivos, como a quimioterapia, ou que possuam predisposição hereditária à menopausa precoce.

O processo envolve a estimulação hormonal e a punção dos folículos sob controle ultrassonográfico. A técnica utilizada é a vitrificação, um resfriamento ultrarrápido em nitrogênio líquido que evita a formação de cristais de gelo, preservando a integridade das células. Em iniciativas como o projeto "Serei Mãe" em Moscou, mulheres de até 40 anos com indicações médicas podem realizar esse procedimento e ter o material armazenado gratuitamente por dois anos, podendo utilizá-lo posteriormente em processos de fertilização in vitro (FIV).

Qualquer decisão sobre exames de reserva ovariana, suplementação ou congelamento de óvulos deve ser discutida individualmente com o médico assistente para avaliar a adequação ao caso de cada paciente.